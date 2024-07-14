川普造勢遇襲 CNN盤點美國過去總統或候選人暗殺史

美國前總統川普今天在賓州造勢遇襲，耳朵血流如注，維安人員將他團團圍住，他後來起身振臂疾呼「戰鬥」。美國有線電視新聞網（CNN）盤點美國過去總統或候選人的暗殺史。

路透社報導，美國特勤局（Secret Service）發布聲明說，這名槍手已經喪生，1名出席造勢大會的人員死亡，另有兩名觀眾受傷。有消息來源表示，這起事件已朝暗殺未遂方向偵辦。

槍手的身分和動機目前都還不清楚。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）指出，耳朵受傷的川普已離開當地醫院。

CNN報導，川普遇襲並非單一事件。以下為美國史上遭遇槍擊但幸運生還的總統、前總統及總統候選人一覽：

● 第7位總統傑克森（Andrew Jackson）：美國南北戰爭爆發前，總統傑克森出席華府一場葬禮時遇到槍擊，被持槍歹徒開了兩次槍，不過因槍枝故障逃過一劫。

● 第26位總統羅斯福（Theodore Roosevelt）：正如川普（Donald Trump）一樣，羅斯福1912年時也力拚重返白宮，卻在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）前往發表演說時遭一名酒館老闆開槍。羅斯福後來說，是一份摺起來的50頁講稿減慢子彈的速度，這枚子彈後來留在他體內沒有取出。他中槍後仍發表了演說。

● 第32位總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）：小羅斯福於1933年當選總統後，在邁阿密（Miami）遭遇暗殺。槍手沒射中小羅斯福，卻殺死了一旁隨行的芝加哥市長塞馬克（Anton Cermak）。

● 第33位總統杜魯門（Harry Truman）：杜魯門在小羅斯福總統去世後繼任總統，他在1950年遭波多黎各民族主義者從白宮對面開槍，但暗殺行動以失敗收場。

● 前阿拉巴馬州州長華勒斯（George Wallace）：這位種族隔離主義者1972年第3度力拚白宮大位時，在華府郊區的一場競選活動遇到槍擊，導致他腰部以下癱瘓。

● 第38位總統福特（Gerald Ford）：他在1975年兩度險遭暗殺，第1次遇襲在加州首府沙加緬度（Sacramento），女槍手試圖開槍但被擋下。第2次則是短短幾週後在加州舊金山（San Francisco），槍手同樣是女性，但因為有路人出手抓住她，才導致她沒有打中福特。

● 第40位總統雷根（Ronald Reagan）：雷根1981年在華府一家希爾頓（Hilton）飯店演說後，在飯店外遭人開槍。比起雷根，時任白宮新聞秘書的布雷迪（James Brady）傷勢更重，他後來極力鼓吹槍枝管控。

● 第44位總統歐巴馬（Barack Obama）：愛達荷州1名男子2011年朝白宮開槍，試圖槍殺歐巴馬。他後來遭檢方以暗殺未遂罪起訴。

CNN也整理了4位遭槍擊暗殺身亡的美國總統名單：

● 第16位總統林肯（Abraham Lincoln）：林肯是第一位遭暗殺身亡的美國總統。他1865年某一天晚間現身華府的福特戲院（Ford's Theater）時，遭到一名袒護奴隸制的演員布斯（John Wilkes Booth）開槍打中後腦杓。布斯逃離現場，幾週後在維吉尼亞州被捕時遭槍擊斃命。

● 第20位總統賈費德（James Garfield）：賈費德1881年7月在華府的火車站遭人槍殺，9月在紐澤西（New Jersey）因傷重身故。槍手季托（CharlesGuiteau）患有精神疾病，對自己沒有在賈費德政府謀得一官半職憤恨不平進而犯案，他在同一年被定罪並處以絞刑。

● 第25位總統麥金里（William McKinley）：麥金里1901年9月現身紐約州水牛城的泛美博覽會（Pan-American Exposition）時，遭無政府主義者佐克茲（Leon Czolgosz）槍擊。麥金在水牛城掙扎數日後傷重不治過世，犯案歹徒後來被送上電椅處決。

● 第35位總統甘迺迪（John F. Kennedy）：甘迺迪1963年11月搭敞篷車在德州達拉斯（Dallas）遊行時，遭狙擊手歐斯華（Lee Harvey Oswald）開槍射中頭部喪生。歐斯華數天後被捕，並在達拉斯警局地下室遭人殺害。

● 總統甘迺迪胞弟、小羅勃．甘迺迪（Robert F.Kennedy）：時任紐約州參議員的小羅勃．甘迺迪在1968年角逐總統，他贏得加州民主黨初選的當晚在洛杉磯（Los Angeles）一家旅館遭人暗殺身亡。犯案兇手席漢（Sirhan Sirhan）至今仍在監獄服刑，他最近提出的假釋申請已被駁回。