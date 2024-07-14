川普造勢遇襲 全球領袖反應一覽
美國前總統川普今天在賓州巴特勒（Butler）造勢時遇襲，世界領袖紛表震驚。
● 歐洲
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）譴責這場攻擊，並說：「我們再次目睹針對政治代表的不可接受的暴力行為。」
英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他對造勢會上「駭人的場景感到震驚」，「任何形式的政治暴力在我們的社會中都沒有立足之地」。
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她「懷著憂慮」關注賓州的最新消息，並祝福川普早日康復。這位右翼領袖表示，她希望「在接下來幾個月的競選活動中，對話和責任能戰勝仇恨和暴力」。
● 美洲
阿根廷民粹主義總統米雷伊（Javier Milei）在這起暗殺事件發生後怪罪「國際左派」，並說：「由於選舉失利的恐慌，他們訴諸恐怖主義來強加他們落後的獨裁議程。」
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，槍擊事件「必須遭到所有民主和政治對話捍衛者的強烈譴責」。
哥斯大黎加政府譴責這場攻擊事件，並表示正在關注「這一不可接受的行為」的最新情況。
智利總統波里奇（Gabriel Boric）對槍擊事件表示「最大譴責」。他說：「暴力是對民主的威脅，削弱我們的共同生活。我們都必須拒絕。」
在玻利維亞，總統阿爾斯（Luis Arce）表示：「儘管我們在意識形態和政治上存在極大的分歧，但暴力無論來自何處，始終都必須被大家抵制。」
● 亞太
印度總理莫迪（Narendra Modi）表示：「對於我朋友遭受攻擊讓我深感擔憂。暴力在政治和民主國家中沒有立足之地。」
台灣總統賴清德透過社群平台X發文表示：「我向美國前總統川普表達誠摯的關心，並祈禱他迅速康復。」還說，任何形式的政治暴力，在民主社會中，都無法接受。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這起槍案「讓人擔憂」，還說川普沒事讓他鬆了口氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言