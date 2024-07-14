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川普造勢遇襲 全球領袖反應一覽

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
川普中槍後站了起來，特勤查他的傷勢。(路透)
川普中槍後站了起來，特勤查他的傷勢。(路透)

美國前總統川普今天在賓州巴特勒（Butler）造勢時遇襲，世界領袖紛表震驚。

● 歐洲

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）譴責這場攻擊，並說：「我們再次目睹針對政治代表的不可接受的暴力行為。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他對造勢會上「駭人的場景感到震驚」，「任何形式的政治暴力在我們的社會中都沒有立足之地」。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她「懷著憂慮」關注賓州的最新消息，並祝福川普早日康復。這位右翼領袖表示，她希望「在接下來幾個月的競選活動中，對話和責任能戰勝仇恨和暴力」。

● 美洲

阿根廷民粹主義總統米雷伊（Javier Milei）在這起暗殺事件發生後怪罪「國際左派」，並說：「由於選舉失利的恐慌，他們訴諸恐怖主義來強加他們落後的獨裁議程。」

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，槍擊事件「必須遭到所有民主和政治對話捍衛者的強烈譴責」。

哥斯大黎加政府譴責這場攻擊事件，並表示正在關注「這一不可接受的行為」的最新情況。

智利總統波里奇（Gabriel Boric）對槍擊事件表示「最大譴責」。他說：「暴力是對民主的威脅，削弱我們的共同生活。我們都必須拒絕。」

在玻利維亞，總統阿爾斯（Luis Arce）表示：「儘管我們在意識形態和政治上存在極大的分歧，但暴力無論來自何處，始終都必須被大家抵制。」

● 亞太

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示：「對於我朋友遭受攻擊讓我深感擔憂。暴力在政治和民主國家中沒有立足之地。」

台灣總統賴清德透過社群平台X發文表示：「我向美國前總統川普表達誠摯的關心，並祈禱他迅速康復。」還說，任何形式的政治暴力，在民主社會中，都無法接受。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這起槍案「讓人擔憂」，還說川普沒事讓他鬆了口氣。

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