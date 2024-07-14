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美特勤局嚴重失職？槍手離川普不到150公尺 一般射手都能命中目標

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美特勤局嚴重失職？槍手離川普不到150公尺 一般射手都能命中目標

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
刺殺川普的槍手躲避特勤局重重戒備，在距離川普不到150碼的地方，使用AR-15半自動步槍連續開火。圖為槍擊當下，特勤一擁而上包圍川普，另有維安人員持槍戒備。美聯社
刺殺川普的槍手躲避特勤局重重戒備，在距離川普不到150碼的地方，使用AR-15半自動步槍連續開火。圖為槍擊當下，特勤一擁而上包圍川普，另有維安人員持槍戒備。美聯社

美國聯邦調查局（FBI）證實，刺殺川普的槍手是20歲賓州男子庫魯克斯（Thomas Matthew Crooks），他逃過反狙擊和反襲擊小組重重戒備，在距離川普所在看台不到150碼（約137公尺）的地方，使用AR-15半自動步槍連續開火，引發外界質疑美國特勤局（U.S. Secret Service）的維安出現漏洞，嚴重失職。

美國前總統川普13日晚間於賓州造勢遭遇刺殺，造成川普右耳受傷以及至少1名與會者身亡，還有另外2人受到重傷，槍手從造勢會場外的高處位置，連續開了十幾槍。

美聯社分析活動上超過數十個影音畫面及衛星圖像指出，槍手當時出奇地接近川普發表演說的看台。美聯社依據地理定位社群一段影片顯示，一名身穿灰色迷彩服的男子遭擊斃後倒臥現場以北一家製造工廠屋頂。

該屋頂距離看台不到150碼（約137公尺），這樣的距離下，正常槍手都能合理擊中人體大小的目標。舉例來說，美國空軍召募標準之一，是使用M16步槍擊中150公尺外的目標。而刺殺川普的槍手使用的AR-15半自動步槍可是說是民用版M16。

負責偵辦的FBI特別探員洛傑克（Kevin Rojek）直言，對於槍手有辦法躲過維安人員耳目到達狙擊位置連續開火感到「震驚」。

特勤局官員並未現身當地時間13日晚間FBI召開的記者會。

根據兩名執法官員表示，造勢現場布署有反狙擊小組與反襲擊小組。

反襲擊小組的行動代號為「鷹眼」（Hawkeye），負責消除任何威脅，以利其他特勤掩護目標安全離開。而反狙擊小組代號為「海克力斯」（Hercules，又譯「大力士」），使用遠程雙筒望遠鏡，並配備狙擊步槍，因應遠距離威脅。

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