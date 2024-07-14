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川普造勢遇襲現場 目擊者：身旁一男頭部中彈身亡

中央社／ 賓州巴特勒13日綜合外電報導

美國前總統川普在賓州造勢遇襲受傷，根據現場目擊者講述事件發生當時，他身邊有一名男子頭部中彈倒下。

這名自稱為約瑟夫（Joseph）的目擊者告訴國家廣播公司新聞網（NBC News）說：「我聽到幾聲槍響。我旁邊的一名男子頭部中彈，當場死亡，倒至看台下方。另一名女子看來是前臂或手部被擊中。」

約瑟夫說，受害者似乎「擋在槍手和（前）總統之間」。

第2名男性目擊者不願透露姓名，僅說自己急診科醫生，曾在當場試著幫助其中一名受害者。

這名身穿T恤的男子說：「那邊有人尖叫說他中彈了，他中彈了，所以我走了過去，向對方表明自己是急診科醫師，讓我幫點忙。」他頭上戴著印有「讓美國再次偉大」（MAGA）字語的紅帽，身上衣服則是染上血跡。

他說：「那個人身體卡在長凳之間。他的頭部這裡中彈。」他一邊比著自己頭部的一個位置。

這名目擊者接著說：「他流了好多血，頭部受傷。」美國各大媒體都在報導他這段說法。

事發後，川普表示他被槍手打到耳朵，但不嚴重。這名槍手隨後被擊斃。

法新社報導，美國特勤局（Secret Service）表示，另有兩名觀眾受了重傷。

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