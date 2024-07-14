川普造勢遭槍擊 莫迪譴責暴力盼迅速康復

美國前總統川普今天在造勢活動遇襲，印度總理莫迪（NarendraModi）發文譴責暴力，並祝福川普迅速康復。

美東時間13日晚間6時11分左右，共和黨準總統候選人川普（Donald Trump）在賓州出席造勢大會，現場傳出槍響後被迅速帶離。川普事後透過社群媒體表示，子彈擊中他右耳上方。

莫迪在社群平台X發文說，對「我的朋友川普」遇襲表示深切關切，並強烈譴責這起襲擊事件。他寫道，暴力在政治和民主中沒有立足之地，祝福川普迅速康復。

此外，莫迪也對事件中死者的家庭，以及傷者、美國民眾致以關懷與祈禱。

川普與莫迪曾多次在國際及互訪的場合中會面，也多次相互擁抱，關係友好。

2019年9月莫迪訪美，在休士頓NRG體育場（NRGStadium）與當時的總統川普共同出席一場名為「您好莫迪」（Howdy Modi）的活動，彰顯美印友好關係。這場活動有超過5萬人出席，號稱是美國對來訪外國領袖的最大規模歡迎會。

2020年2月，川普和家人訪問印度，莫迪在家鄉古茶拉底邦（Gujarat）大城阿默達巴德（Ahmedabad）舉行名為「哈囉川普」（Namaste Trump）的歡迎活動，有10萬人出席。

Namaste是印度常見問候語，有「我向你鞠躬」的意思。

2022年9月，卸任後的川普接受印度新德里電視台（NDTV）訪問，表示他與莫迪是好友，除了讚揚莫迪在印度「做得很棒」外，還聲稱「印度從來沒有過比我更好的朋友」。