影／川普遇刺後首度現身！頭部未見包紮、揮手打招呼

美國前總統川普13日於賓州造勢活動上遇刺造成右耳受傷，隨後在特勤護送下上車前往就醫，而最新消息指出川普已經出院，並在14日午夜抵達紐澤西州，之後打算前往位於貝德明斯特（Bedminster）的私人高爾夫球俱樂部過夜。畫面中未見川普頭部有包紥，他一度向地面人員揮手致意。

美聯社報導，川普稍早已經出院，並且已搭機抵達紐華克自由國際機場。

根據川普助手在社群媒體X公布影音畫面可見，川普下機時有特勤人員，還有全副武裝的反襲擊小組成員嚴陣以待。但因拍攝角度及距離較遠，且當時已入夜，無法看到川普自稱受傷的右耳狀況。

消息指出，川普計劃在私人高爾夫球俱樂部度過遇刺後的夜晚。