快訊

長榮洛杉磯-桃園航班異常 起飛後又折返

刺殺川普槍手曝光！20歲賓州男子連續開火 FBI「震驚」特勤後知後覺

FBI：川普遇襲為企圖暗殺 初步確認槍手身分

中央社／ 巴特勒13日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）已「初步確認」開槍打傷美國前總統川普的槍手身分，並表示川普今天在造勢現場受傷的槍擊事件為企圖暗殺。

法新社報導，FBI特別探員羅傑克（Kevin Rojek）在記者會上表示：「現階段，我們還沒準備好確認槍手是誰，但我們已接近確認他的身分。」他表示，相關人員正「積極」查明槍手身分。

他說：「我們沒有理由相信還有任何其他威脅存在。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，FBI接近確認槍手身分，但目前不會透露此人姓名。

當局表示，槍手身上沒有任何身分證明，導致相關進展緩慢。羅傑克表示，他們正在透過生物辨識技術及DNA查驗槍手身分。

根據法新社，FBI在深夜記者會上證實，川普今天在造勢現場受傷的槍擊事件是企圖暗殺。

羅傑克在賓州巴特勒對記者說：「我們認為，前總統川普今晚遭遇所謂的企圖暗殺。」槍聲響起時，川普正在賓州巴特勒（Butler）舉行造勢集會。

此外，白宮官員透露，美國總統拜登已經與川普通話。

這名官員表示：「今晚，拜登總統已與前總統川普通話。」他補充說，拜登將於明天上午聽取執法官員對此事件的最新簡報。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

川普獲提名前遭槍擊濺血 振臂疾呼「戰鬥」牽動選情

川普遇襲震驚各界 共和黨人預期重返白宮更順遂

川普槍案 陸國際問題專家：臨場反應加分支持率或攀升

分析：川普遇刺成歷史一刻！掩蓋「換登」聲浪、贏得美國人同情

相關新聞

不斷更新／川普造勢遇槍擊！執法官員透露：槍手為白人男性 追查身分中

衛報報導，美國前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件，川普聽聞巨響立即趴下，隨後特勤人員一擁而上將他護送離開，…

刺殺川普槍手曝光！20歲賓州男子連續開火 FBI「震驚」特勤後知後覺

美國前總統川普13日在造勢中遭遇槍擊刺殺，紐約郵報引述消息人士透露，槍手是20歲的庫魯克斯（Thomas Matthew...

美媒：川普被碎玻璃劃傷而非遭子彈打中右耳 槍手子彈疑打中提詞機

美國前總統川普13日在賓州造勢場合遇刺，雖然他本人在社群媒體上聲稱一枚子彈貫穿他的右耳上半部，但網路媒體Axios引述消...

分析：川普遇刺成歷史一刻！掩蓋「換登」聲浪、贏得美國人同情

華盛頓郵報報導分析，美國前總統川普造勢遇刺，事後邊流血邊高舉拳頭的畫面將成為歷史指標，有利於深化川普一直自詡的受迫害人設...

刺殺川普槍手遭「爆頭」！目擊者曝特勤反應慢半拍

美國前總統川普13日晚間於賓州舉行造勢活動遭遇槍擊，英國廣播公司（BBC）訪問目擊者史密斯（Greg Smith）描述，...

逼宮聲浪不斷 桑德斯逆風力挺拜登

美國知名左翼政治人物、聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）今天力抗要求總統拜登因健康問題退選的聲浪，表態支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。