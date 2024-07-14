FBI：川普遇襲為企圖暗殺 初步確認槍手身分

美國聯邦調查局（FBI）已「初步確認」開槍打傷美國前總統川普的槍手身分，並表示川普今天在造勢現場受傷的槍擊事件為企圖暗殺。

法新社報導，FBI特別探員羅傑克（Kevin Rojek）在記者會上表示：「現階段，我們還沒準備好確認槍手是誰，但我們已接近確認他的身分。」他表示，相關人員正「積極」查明槍手身分。

他說：「我們沒有理由相信還有任何其他威脅存在。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，FBI接近確認槍手身分，但目前不會透露此人姓名。

當局表示，槍手身上沒有任何身分證明，導致相關進展緩慢。羅傑克表示，他們正在透過生物辨識技術及DNA查驗槍手身分。

根據法新社，FBI在深夜記者會上證實，川普今天在造勢現場受傷的槍擊事件是企圖暗殺。

羅傑克在賓州巴特勒對記者說：「我們認為，前總統川普今晚遭遇所謂的企圖暗殺。」槍聲響起時，川普正在賓州巴特勒（Butler）舉行造勢集會。

此外，白宮官員透露，美國總統拜登已經與川普通話。

這名官員表示：「今晚，拜登總統已與前總統川普通話。」他補充說，拜登將於明天上午聽取執法官員對此事件的最新簡報。