川普獲提名前遭槍擊濺血 振臂疾呼「戰鬥」牽動選情

川普獲共和黨提名參選總統前夕遭槍擊，他耳上有血，仍振臂疾呼「戰鬥」。這般無懼態勢已成歷史畫面，在距大選僅剩3個多月、民主黨掀換將聲浪的今天，川普聲勢料將更旺，有議員認為，川普二進白宮已成定局。

美東時間晚間6時11分左右，共和黨準總統候選人川普（Donald Trump）正向賓州城市巴特勒（Butler）的支持者演說，現場突然爆出數聲槍響，川普迅速蹲下以講台為掩護，數名特勤人員一湧而上將他包圍。

就在特勤在一片恐慌聲中護送川普下講台，一頭亂髮的川普收起驚魂未定的表情，停止走向維安車輛並轉向群眾，振臂疾呼「戰鬥」（fight）數次，掀起熱烈掌聲。

川普一向習慣面對憤怒群眾，擅長以煽動性言論炒熱造勢場合的仇恨值。但他在槍擊現場立刻穩住情緒，臨機應變，展現將危機轉化為最佳政治舞台的本能。

這振臂畫面在網路上瘋傳，營造出川普「命硬」、「強人」的形象，加上身後又有飛揚的美國國旗，強化這起事件的政治影響力。

同樣著眼白宮的第三勢力小羅勃．甘迺迪（RobertF. Kennedy Jr.）據傳激賞川普的勇氣。小羅勃．甘迺迪有兩位至親遇刺身亡，分別是他的父親羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）及伯父約翰．甘迺迪（John F.Kennedy），也就是美國第35位總統。

「他（川普）剛剛已經贏了選舉」。威斯康辛州的共和黨眾議員奧登（Derrick Van Orden）對美國政治媒體POLITICO這麼說。其他同黨議員或許不會這麼快下定論，但許多人預測，槍擊事件將強化川普支持度，在11 月大選前鞏固基本盤。

共和黨眾議員德埃斯波西托（AnthonyD’Esposito）就說，雖然邊境安全和經濟等問題將「引領川普走向勝利」，但槍擊事件的影響「毫無疑問」讓民眾想站出來支持川普。

美國總統、民主黨準候選人拜登（Joe Biden）發聲明譴責後，再出來開簡短記者會強調這樣的暴力行為在美國沒有容身之處，「這很病態」。美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、與川普激烈互槓的民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也發文譴責暴力。

除了事件時間點的政治敏感性，「槍手怎麼能靠川普這麼近，維安出包了嗎？前總統不是有特勤人員近身保護嗎？」也是媒體網路討論焦點。

賓州巴特勒郡（Butler County）地方檢察官高丁格（Richard Goldinger）表示，調查人員指出，槍手位置在大會附近的一棟建築內。對於外界關注的槍手身分及動機，高丁格沒有提供任何訊息。

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）宣布將盡快召開調查聽證會。

不過，聽證會就算來得再早，恐怕難以澆熄這起事件引發川普支持者的激憤情緒。加上今年的選戰已經是一場火藥味十足的角力，民主黨想保住白宮，又擔心拜登勝算不高，還可能「母雞害小雞」而掀起換人聲浪，支持者情緒緊繃。

共和黨方面則有議員轉發陰謀論指拜登下令開槍，可以預見美國社會在選前只會更泛政治、更分裂。