川普遇襲震驚各界 共和黨人預期重返白宮更順遂

美國前總統川普今天在造勢活動遇襲，使得總統大選局面更顯混亂。川普起身後喊著像是「奮戰」的口號，不少國會共和黨人發動攻勢，表示原本就有勝算的川普，重返白宮之路將變得更加輕鬆。

政治新聞媒體Politico表示，川普（Donald Trump）今天在賓州造勢活動現場遇槍擊後，許多共和黨人認為這起事件將鞏固支持者，激發他們出來投票。

威斯康辛州眾議員奧登（Derrick Van Orden）向Politico表示，川普在這次襲擊中倖存下來，「他剛剛已贏了選舉」。

川普遇襲後臉側和耳朵濺血，特勤局人員衝上前掩護，他起身後振臂，口中似乎喊著「奮戰、奮戰、奮戰」。

田納西州聯邦眾議員柏謝特（Tim Burchett）表示，「這會變成競選口號」。他認為，這段在網路上瘋傳的影片比任何事都「更能激發基本盤的熱情」。

川普遇襲讓此次總統大選局面更顯混亂，不少共和黨人認定這是暗殺事件。

Politico指出，喬治亞州眾議員柯林斯（MikeCollins）拋出陰謀論之說，稱川普的對手、美國總統拜登（Joe Biden）下達槍擊令，民主黨將川普當靶心。

猶他州眾議員李伊（Mike Lee）則與川普任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）發表聯合聲明，呼籲拜登下令撤銷對川普所有的刑事指控。

紐約州眾議員迪艾斯波西多（AnthonyD’Esposito）表示，儘管川普已經在邊境安全和經濟議題上取得贏面，但槍擊事件毫無疑問將激發選民出來投票。

這起事件甚至讓共和黨人對完全執政，即贏得總統和參、眾兩院，更具信心。

兩黨都呼籲徹底調查這起事件，眾院監督委員會主席、共和黨眾議員柯默（James Comer）表示目前還有很多問題尚待釐清，美國民眾需要知道真相。

美國共和黨全代會15日登場，川普即將接受共和黨正式提名參選總統。現任總統拜登因首場辯論表現不佳、健康狀況遭質疑，正面臨黨內呼籲退選的聲浪。