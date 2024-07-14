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分析：川普遇刺成歷史一刻！掩蓋「換登」聲浪、贏得美國人同情

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普13日造勢遭遇刺殺，事後邊流血邊高舉拳頭的畫面將成為歷史指標。美聯社
美國前總統川普13日造勢遭遇刺殺，事後邊流血邊高舉拳頭的畫面將成為歷史指標。美聯社

華盛頓郵報報導分析，美國前總統川普造勢遇刺，事後邊流血邊高舉拳頭的畫面將成為歷史指標，有利於深化川普一直自詡的受迫害人設，也有利川普選情，共和黨則附和指責拜登煽動暴行；另一方面，儘管槍擊案大幅掩蓋外界對於民主黨「換登」的關注，卻也再度打亂拜登競選腳步。

前總統川普13日晚間在賓州舉行造勢活動遭遇槍擊，他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）稱「右耳上半部遭子彈擊穿」；目前已知至少1名與會者身亡，而槍手已經遭狙擊手擊斃，不過身分和動機均尚未釐清。

外媒指出，傳出槍響當下，川普隨即趴地，特勤人員一擁而上，迅速將其護送下台。美聯社正好捕捉到過程畫面，川普右耳沾血流到臉部，在一大群特勤人員簇擁下，一邊高舉握拳的右手，口中連聲高呼「戰鬥」，群眾則熱情回應「美國」。

萊斯大學（Rice University）總統歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）直言，川普遇刺後第一時間被拍到的畫面將成為歷史指標，尤其美國人偏好見證壓力下展現的堅毅和勇氣，「川普高舉拳頭的畫面將成為嶄新象徵」，「挺過暗殺後成為烈士，得到了社會大眾的同情」。

華郵表示，川普在扮演烈士和受害者方面也得心應手，槍擊案更自然而然將他放在這個角色上。川普事後在「真實社群」戲劇性描述當時情景，「我聽到呼嘯聲和槍聲，並感覺子彈穿透皮膚。大量出血」，並且對其他受害者表示哀悼。

川普目前還沒出院，但是已經有共和黨人將槍擊原因歸咎於拜登的說法。共和黨眾議員柯林斯（Mike Collins）指出，Politico網站8日報導拜登在募款會中稱「是時候讓川普成為靶心」，不久後便發生槍擊案。

目前看來，槍擊案已然攫取各界對美國大選的關注，掩蓋了前陣子拜登辯論不佳引發民主黨的「換登」聲浪。不過也讓拜登競選團隊的盤算變得更加複雜。

川普 拜登 美國大選

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