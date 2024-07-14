逼宮聲浪不斷 桑德斯逆風力挺拜登

美國知名左翼政治人物、聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）今天力抗要求總統拜登因健康問題退選的聲浪，表態支持拜登連任。

法新社報導，無黨籍聯邦參議員桑德斯在「紐約時報」（New York Times）專欄寫道：「夠了！拜登可能不是理想的候選人，但他會是候選人，也應該成為候選人。民主黨人該停止爭吵和批評了。」

81歲的拜登在6月27日與前總統川普的辯論中表現不佳，導致愈來愈多民主黨官員和金主表態應該換將，截至目前為止，已有約20位國會議員呼籲拜登退選。

辯論後的多數民調顯示，川普全國民調領先拜登，但還在誤差範圍內。民調也顯示，包括喬治亞州、亞利桑那州和內華達州在內的搖擺州選情，正朝著對共和黨有利的方向轉變。

最近的民調顯示，包括民主黨人在內的多數美國人認為拜登太老，無法再當總統。

拜登自己的表現也是在幫倒忙，本週稍早在華盛頓舉行的一場峰會上，他誤將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說成俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），雖然他很快就改口更正。

拜登的競選搭檔、副總統賀錦麗今天在搖擺州賓州造勢時也力挺拜登，稱他為「鬥士」。賀錦麗說：「我們會繼續奮戰，我們會重整旗鼓。11月，我們會勝利。」

現年82歲的桑德斯本人也正在尋求11月連任參議員，他認同拜登出現衰老跡象，但考量到拜登的政績，以及川普的紀錄，「他被定罪34條重罪，而且…說了數千個有紀錄的謊言」，桑德斯選擇不理會拜登的缺點。

桑德斯寫道：「沒錯，我知道，拜登老了，容易失態，走路僵硬，和川普的辯論是場災難，但我也知道：總統選舉不是娛樂競賽，不會以90分鐘的辯論開始或結束。」

他將反拜登言論的爆發部分歸咎於「媒體過分關注6月的總統辯論，以及一個可能從事世界上最困難、壓力最大工作的人的認知能力」。

他總結道，拜登是「一位優秀、正派的民主黨總統，真的有政績」，包括幫助重建美國經濟和支撐美國搖搖欲墜的基礎設施。

「為了我們的孩子和後代，他必須贏。」