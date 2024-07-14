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美聯社川普遇襲照太猛！網讚：歷史留名、普利茲獎預定了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國前總統川普造勢活動發生槍擊事件，美聯社記者拍攝的川普遇襲後振臂照片，引起討論。美聯社
美國前總統川普造勢活動發生槍擊事件，美聯社記者拍攝的川普遇襲後振臂照片，引起討論。美聯社

美國前總統川普造勢活動發生槍擊事件，他的右耳遭子彈擊中，國際關注。美聯社一張照片引起討論，PTT網友表示，川普的耳朵沾血、右手握拳舉高、後面還有美國國旗飄揚，「這張照片的構圖你給幾分？有沒有機會得普立茲新聞獎？」其他網友表示，「這張一定得獎」、「寫入歷史」、「真的是年度最經典照片」。

美聯社記者所拍攝的川普遇襲後振臂照片，激勵人心，引起討論。網友表示，「傳世等級的照片了」、「更勇」、「堪比『自由引導人民』了」、「超過100分，攝影師好強」、「這張好到太誇張了」、「穩了穩了」、「這太扯了，擺拍也沒這麼帥」、「歷史留名」、「普利茲獎預定了」、「前面女隨扈反而像是被川普保護的弱小」、「會出現在未來歷史課本上的等級」、「讓美國再次偉大」、「這張故事性太強了」。

拍攝到這張驚人照片的是美聯社記者Evan Vucci，網友發現，他早就得過普立茲新聞攝影獎，2021年普立茲獎得主。其他網友表示，「原來是世界級專業」、「原來拿過獎了，又要再拿一座」、「這反應這技術果然只有普立茲獎得主」、「他第一時間就去抓位置了」、「果然是大師級的」、「不愧是大師」。

常對時事發表看法的胸腔內科醫師蘇一峰也在臉書分享該張照片，他表示，子彈差點爆頭，槍手連開好幾槍，「川普贏定了！台灣應該關心一下川普」。不少人聯想到20年前的319槍擊案，網友留言表示，「選舉結束」、「跟台灣2004一樣」、「台灣引領世界潮流20年」、「神槍手」、「這照片還拍到美國國旗，怎麼感覺很英雄」。

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