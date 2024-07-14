共和黨全代會如期舉行 傳司法部以暗殺調查川普遇襲
美國前總統川普賓州造勢遇襲後，共和黨高階人士表示，共和黨全國代表大會（Republican National Convention）將如期於15日登場。而司法部據報也將以暗殺方向立案調查。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，今晚賓州造勢大會的槍擊事件，不會影響15日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）正式提名川普為共和黨總統候選人的計畫。
另一方面，「紐約時報」（The New York Times）報導，根據兩名熟悉內情的人士說法，美國司法部預料將針對川普遇襲案展開調查。這強烈指向司法部認為此案並非單一的暴力行為，而是有著國安影響的暗殺企圖。
法新社報導，川普遇襲案事發之後，賓州巴特勒（Butler）現場民眾開始從震驚轉為憤怒，甚至有人開始對媒體叫罵。一名拒絕留姓名的民眾對著媒體說：「這不就是你們想見到的嗎？」
另有人指責造勢大會主辦單位維安疏失，一名女性離場時挖苦說：「周邊維安做得真好。」
一名川普支持者則表示：「我從沒想過會親眼看到發生這種事。」
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