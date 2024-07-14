川普遭槍擊耳傷 拜登：絕不姑息暴力

美國差點重演總統候選人遭刺殺的場面！共和黨總統候選人川普13日出席賓州的競選造勢時被槍擊，耳部遭到子彈擦過，他隨後在特勤人員的掩護後離開、前往附近醫院就醫，已無大礙。他的對手、美國總統拜登也很快在臉書發文，譴責無論對誰，都不應該發生如此暴力行為。

我國外交部則發聲明表示，對川普遇擊事件表達關心並致上慰問，強烈譴責任何政治暴力，並將持續與全球社會共同團結支持民主。外交部長林佳龍已於第一時間致電AIT台北辦事處處長谷立言，代表賴清德總統表達關心。

大難不死 只受輕傷

根據《英國廣播公司》報導，影片中川普被槍擊後隨即先迅速蹲在講台下方，隨後特勤人員紛紛湧上，掩護川普離開現場前往就醫，但他在離開前還高舉拳頭大喊「天祐美國！戰鬥！戰鬥！」。川普隨後在他的社群媒體「Truth Social」發文，稱自己的右耳上半部遭到槍擊，他有聽到子彈削過耳朵的聲音。競選團隊則表示，川普狀況良好，正在接受治療。

特勤局發言人古列爾米證實，除槍手被擊斃外，1名與會者身亡，另有2人重傷。特勤局聲明，槍手從造勢現場「以外」的「高處位置」連續開火，隨後遭到特勤人員「制伏」。至於背後原因，古列爾米表示正在調查中。

不分黨派齊聲譴責

美國政壇不分黨派都齊聲譴責這次暴力行為，拜登在臉書發文表示，對這類暴力絕對沒有妥協空間，必須團結起來一同譴責。他也很高興川普只有受到輕傷，並為他與川普的家人禱告。美國前總統歐巴馬也發文強調，美國民主不容許政治暴力，希望川普能夠早日康復。

《NBC新聞網》也提到，美國前副總統潘斯表示，他與太太凱倫正在為川普禱告，也呼籲所有美國民眾都為川普禱告。包括民主黨前運輸部長布塔朱吉、眾議院少數領袖傑佛斯、左派資深參議員桑德斯等人，都對川普此次遇襲表達嚴厲譴責。

由於拜登退選聲浪高，有網友認為川普如今「贏定了」年底的總統大選。

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