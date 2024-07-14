因川普遇襲成焦點 賓州巴特勒傾共和黨以白人居多

美國前總統川普今天造勢濺血的賓州城市巴特勒（Butler），是一個以鋼鐵業起家的藍領小鎮，而鋼鐵業近幾十年來沒落之後，這個城市便一直試著重塑，努力在經濟上站穩腳跟。

「紐約時報」（The New York Times）報導，巴特勒位在匹茲堡（Pittsburgh）東北約50分鐘車程處，人口約1.3萬，是相當藍領的城市，與全美和賓州其他地區相比貧窮率相對較高。

然而，巴特勒所在的郡則是隨著時代改變，教育程度更高、也更為繁榮。根據人口調查與統計局資料，大巴特勒郡白人依舊占了95%，但其他族裔人口慢慢愈變愈多。郡內有約38%成年人有學士學位，稍高於34%的全美平均。

郡內失業率也遠低於全美，僅達2.8%。

這個地區重度傾向共和黨，當地馬路兩側隨處可見川普競選標語。地方選務單位的選民登記資訊顯示，當地登記的民主黨人略低於4萬，共和黨人則直逼8萬，約2萬選民則登記並非這兩個政黨的黨員。