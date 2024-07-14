快訊

扁案、燦案鬧巧合？ 陳水扁：發回更裁都是同一法官

川普遇槍擊目前無礙！槍手被擊斃，美國謠言滿天飛

不斷更新／川普造勢遇槍擊！特勤局發言人證實：1名與會者身亡 另有2人重傷

川普造勢遭槍擊濺血 駐美代表處強烈譴責暴力

中央社／ 華盛頓13日專電

拚再次入主白宮的川普今天出席賓州造勢活動時遇襲。駐美代表處強烈譴責這起暴力事件，也盼川普早日康復。

川普（Donald Trump）即將接受共和黨正式提名參選總統，他今天出席賓州巴特勒郡（Butler County）的造勢活動時，現場傳出數聲槍響，川普被迅速帶離，臉側有血。他事後發文表示，「子彈擊中了我右耳上部，我立刻意識到出了狀況」。

這起事件已引發美國及國際譴責聲浪。駐美代表處晚間也推文強烈譴責暴力，強調與川普及所有出席者同在，也為他們禱告，「我們祝他早日康復」。

美國有線電視新聞網（CNN）引述特勤局（SecretService）消息來源指出，槍手已被特勤局人員擊斃。一名出席造勢大會的人員身亡。

目前仍不清楚槍手動機及身分。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

川普造勢遭遇槍擊：槍手已被擊斃，一名與會者死亡，川普右耳中彈無大礙

川普造勢遭槍擊 賀錦麗歐巴馬裴洛西同聲譴責暴力

川普造勢大會傳槍響 目擊者：一片混亂

不斷更新／川普造勢遇槍擊！特勤局發言人證實：1名與會者身亡 另有2人重傷

相關新聞

不斷更新／川普造勢遇槍擊！檢察官證實：槍手當時在辦公大樓屋頂上

衛報報導，美國前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件，川普聽聞巨響立即趴下，隨後特勤人員一擁而上將他護送離開，…

川普遭槍擊目前無礙，槍手被擊斃、謠言滿天飛

美國前總統川普7月13日在賓州巴特勒縣（Butler County）的一場選舉集會上遭遇槍擊，現場影片顯示川普在台上發言時突然響起槍聲，他旋即摀住右耳並蹲低身子，參與集會的民眾尖叫四散，多名特勤局（The Secret Service）人員湧上護衛在他身邊，川普在特勤人員中間站起身來，舉起拳頭喊話，從口型判斷可能是喊著：「戰鬥！（Fight）」支持者則立即熱烈歡呼回應高喊：「USA！USA！」特勤人員則迅速將川普拉下舞台，當時川普的右耳不斷流血，除此之外無其他明顯外傷。槍手已遭特勤局擊斃，另有一名集會參與者身亡。

川普遇襲後首發聲：右耳上方遭槍擊 天佑美國

川普今天出席造勢活動時，現場傳出槍響後，他被迅速帶離。他晚間透過社群媒體表示，子彈擊中他右耳上方，「馬上感受到子彈穿過皮...

川普表態挺拜登參選到底 建議拜登「繼續毀滅美國、讓中國再次偉大」

紐約郵報報導，美國前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，「勇往直前」進行「毀滅美國」的競選活動。根據...

白宮訪客紀錄曝！帕金森氏症專家8進白宮 會見拜登私人醫師

外媒報導，帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）自2023年8月起，8度會見美國總統拜登的醫師歐康納（K...

川普造勢遭槍傷 美媒憂1960年代末政治暴力黑暗期重現

美國前總統川普13日晚間在賓州造勢場合遇刺，耳朵遭槍傷流血，在特勤人員緊急護送他下台，隨後川普發布聲明報平安。媒體評論指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。