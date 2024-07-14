川普造勢遭槍擊濺血 駐美代表處強烈譴責暴力
拚再次入主白宮的川普今天出席賓州造勢活動時遇襲。駐美代表處強烈譴責這起暴力事件，也盼川普早日康復。
川普（Donald Trump）即將接受共和黨正式提名參選總統，他今天出席賓州巴特勒郡（Butler County）的造勢活動時，現場傳出數聲槍響，川普被迅速帶離，臉側有血。他事後發文表示，「子彈擊中了我右耳上部，我立刻意識到出了狀況」。
這起事件已引發美國及國際譴責聲浪。駐美代表處晚間也推文強烈譴責暴力，強調與川普及所有出席者同在，也為他們禱告，「我們祝他早日康復」。
美國有線電視新聞網（CNN）引述特勤局（SecretService）消息來源指出，槍手已被特勤局人員擊斃。一名出席造勢大會的人員身亡。
目前仍不清楚槍手動機及身分。
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