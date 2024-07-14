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川普造勢遭槍擊 賀錦麗歐巴馬裴洛西同聲譴責暴力

中央社／ 舊金山13日專電
根據最近民調，如果民主黨推賀錦麗參選，她現在贏過川普兩個百分點。（美聯社） 美國聯合通訊社
根據最近民調，如果民主黨推賀錦麗參選，她現在贏過川普兩個百分點。（美聯社） 美國聯合通訊社

美國共和黨總統參選人川普今天在賓州造勢時現場出現槍響，槍手遭擊斃，另有一名與會者死亡。民主黨重量級人士，包括副總統賀錦麗、前總統歐巴馬、前眾議院議長裴洛西同聲譴責暴力事件。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）發表聲明譴責槍擊事件，並表示雖然尚不清楚事件全貌，但所幸川普（Donald Trump）傷勢並不嚴重，「我們都應該感到欣慰」。

他透過X平台發文抨擊這起事件，「我們的民主制度絕不容許政治暴力」。

歐巴馬表示，美國民眾應該在此時此刻，重新確保政治文明和彼此尊重，他和前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）祝川普早日康復。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）則指出，他和丈夫任德龍（Doug Emhoff）為川普、川普的家人及所有因為這場槍擊事件受傷和受到影響的人祈禱。

賀錦麗表示，這種暴力行不為美國社會所容許，「我們必須全力譴責這種令人憎惡的行為，並盡一己力量，確保不會有更多暴力事件發生」。

民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和加州州長紐松（Gavin Newsom ）同樣譴責暴力，裴洛西推文援引丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）遇襲事件指出，「我們的社會不容許任何形式的政治暴力存在」。

紐松說，「我的心與川普總統及今天集會上受影響的每位民眾同在」。

共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）則讚許特勤局人員迅速反應，並表示他與夫人蘿拉布希（Laura Bush）慶幸川普在經歷這起懦弱的攻擊事件後安然無恙。

川普今天到賓州巴特勒（Butler）造勢，開場沒多久現場便傳出槍響。特勤局人員立刻衝上台將他圍住。透過電視畫面可以看見他臉側和耳朵有血跡。他目前狀況良好。

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