拜登健康狀態受質疑 專家：不要妄下定論

由於美國總統拜登口誤頻頻、口齒不清和其他令人不安的跡象引起人們對他的心智敏銳度的強烈關注，健康專家呼籲他和競爭對手川普接受額外的認知測試，也表示不要倉促下定論。

法新社報導，專家表示，這樣的測試不是可以幫助駁斥有關這位81歲總統的精神狀態正在衰退的猜測，就是可以證實這一點，並且可以讓選民了解川普的心智能力，畢竟川普自己也曾發生過口誤。

但他們警告說，無法透過電視螢幕做出可靠的診斷。

自從兩週前拜登與共和黨對手川普的辯論中表現不佳以來，民主黨競選活動就面臨激烈的反對。愈來愈多黨內官員質疑他是否有能力再領導國家4年。

本週稍早在華盛頓舉行的峰會上，拜登誤把烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）介紹為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），但隨後迅速自我糾正，這也無濟於事。

哈佛大學醫學院的神經學家塞爾科（DennisSelkoe）表示，根本問題是拜登經歷的是否是「與老化相關的正常過程」或患有「神經系統疾病」。

他告訴法新社：「說錯名字並不一定是失智症或阿茲海默症的症狀。」

但塞爾科見過許多患有神經退化性疾病的患者，他說拜登似乎確實有「早期帕金森氏症患者的表現」，包括他動作緩慢、僵硬，聲音低啞、有時幾乎聽不見，這可能是一種發聲過弱的病症。

拜登2月曾接受全面的體檢。公布的結果摘要表明，「極其詳細的神經系統檢查」已經排除帕金森氏症的可能性。

簡易智能測驗（MMSE）和蒙特利爾認知評估量表（MoCA）等數個這類測驗，可用於初步篩選或作為更全面一系列測試的一部分。

拜登曾說過，他每天只要履行總統職責，就能有效通過認知測驗。

塞爾科說，但「我不認為這能相提並論」。他說，能夠執行多年來所做的熟悉任務是一回事，而能夠按照某些測試的要求，複述5分鐘前聽到的一連串單字則是另一回事。

拜登11日在記者會上表示，如果醫生建議的話，他願意接受新的神經系統檢查，但「目前沒有人向我提議這樣做」。