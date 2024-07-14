川普造勢大會傳槍響 目擊者：一片混亂

美國前總統川普今天在賓州巴特勒造勢時遇襲受傷，美國有線電視新聞網（CNN）報導，1名參與造勢的支持者形容事發時「一片混亂」，人群之中有些人一開始還不確定發生什麼事。

名叫麥恩（Joseph Mine）的支持者告訴CNN說：「一開始很像是放煙火。」

「大會最遠端的群眾有半數以為是某種詭異的玩笑，另一半則不這麼認為，並試著說服別人這件事的嚴重性。」

他說：「我認為大家很快便意識到情況很危險，然後每個人都開始臥倒。」

麥恩形容看到他附近看台上有一名男性的頭部遇襲，另一名女性手臂受傷。他說，很難判別槍手位置，還說警方很快就採取行動、清空看台上的民眾。

他補充說：「這並非你會預料到的事…這實在令人震驚。」

他表示，美國公開政治談話不應該是會發生這種事的國家，「這感覺像1960年代」會發生的事。

根據賓州巴特勒郡（Butler County）地方檢察官高丁格（Richard Goldinger）說法，巴特勒郡內共和黨人約占65%。