川普遇襲後首發聲：右耳上方遭槍擊 天佑美國

川普今天出席造勢活動時，現場傳出槍響後，他被迅速帶離。他晚間透過社群媒體表示，子彈擊中他右耳上方，「馬上感受到子彈穿過皮膚的撕裂感。當時流了很多血，於是我了解到發生了什麼事。天佑美國」。

拚入白宮的川普即將接受共和黨正式提名為總統候選人。今天事發當下，川普（Donald Trump）正向賓州巴特勒（Butler）的支持者演說。現場傳出槍響後，川普蹲下以講台為掩護，數名特勤人員迅速護送川普到講台旁的維安車輛，期間可見川普將右手伸向脖子，臉側及耳朵有血跡。

川普於美東時間晚間9時左右於自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文感謝美國特勤局（Secret Service）和所有執法單位，「最重要的是，我要向死者家屬致哀，也慰問另一位受傷嚴重者的家人」。

他寫道，「美國發生這樣的行為令人震驚」。

川普說：「子彈擊中了我右耳上部，我立刻意識到出了狀況，聽到了颼颼掠過的聲音及槍聲，馬上感受到子彈穿過皮膚的撕裂感。當時流了很多血，於是我了解到發生了什麼事。天佑美國！」

美國有線電視新聞網（CNN）引述特勤局消息來源指出，槍手已被特勤局人員擊斃。一名出席造勢大會的人員身亡。

將在11月與川普對決的總統拜登（Joe Biden）事後發布聲明，強調美國不允許這種暴力行為，「我們必須團結起來譴責（這個行為）」。

聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）也說：「我對川普賓州造勢大會發生的事件深感震驚，所幸前總統川普平安。政治暴力在我國無容身之處。」

國際間，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）、宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro de Zelaya）以及匈牙利總理奧班（Viktor Orban）都發聲聲援。