川普造勢傳槍響釀兩死 拜登：美國不允許這種暴力
川普即將接受共和黨正式提名參選總統，他今天出席造勢活動時，現場傳出槍響，川普被迅速帶離。當地檢察官說，事件造成兩人死亡，其中一人疑似槍手。美國總統拜登發布聲明譴責，「美國不允許這種暴力」。
事發當下，川普（Donald Trump）正向賓州巴特勒（Butler）的支持者演說，現場傳出數聲槍響後，川普蹲下以講台為掩護，數名特勤人員迅速護送川普到講台旁的維安車輛，可看見川普將右手伸向脖子，臉側及耳朵有血跡。川普競選團隊表示，川普狀況良好。
巴特勒郡地區檢察官戈爾丁格（Richard Goldinger）對美聯社表示，兩人死亡，其中一名死者疑似槍手。目前不知道槍手如何進入造勢現場。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者指出，進入造勢場合前須經過安檢，現場可見一定規模的維安人員。
特勤局透過社群媒體表示，已經採取保護措施，前總統川普很安全。「特勤局目前正在對此進行調查，如有進一步消息，我們將予以公布。」
總統拜登（Joe Biden）發布聲明表示，很高興聽到川普安全且狀況良好。「在我們等待進一步資訊之際，我為他和他的家人以及所有參加集會的人禱告」。
拜登說，他與第一夫人吉兒（Jill Biden）很感謝特勤局把川普帶到安全的地方。美國不允許這種暴力行為。「我們必須團結起來譴責（這個行為）」。
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