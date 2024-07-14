不斷更新／川普造勢遇槍擊！右耳中彈 槍手已被擊斃

（8:59更新）

美聯社報導，川普在自家社群平台「真實社群」發文表示「右耳中彈」。川普表示「右耳上半部中彈」，他在貼文中寫下：「我立刻意識到出問題了，因為我聽到呼嘯聲和槍聲，並感覺子彈穿透皮膚。大量出血。」

（8:41更新）

總統拜登召開記者會回應川普遇刺，表示正在極力掌握具體資訊，根據川普醫師其狀況「不錯」（doing well）。

拜登連續稱槍擊事件「病態」與譴責暴力，

感謝執法人員立即介入確保人員安全，同時盡力更新消息。

拜登強調，所有人都應譴責政治暴力。

現場記者提問是否認為這樁攻擊案是否意圖刺殺，拜登回答有自己的想法，但目前沒有相關事實足以提供評論。

（8:32更新）

紐約時報報導，川普13日在賓州巴特勒造勢會場遭槍手襲擊時，正在向支持者展示一幅美國邊數據圖表。槍聲最初是從川普講台看出去的左側露天座位區傳出，川普迅速彎身躲避。槍聲分成兩組傳出，同時左側露天座位區也有煙霧冒出。

這場造勢會的與會者進場時，必須通過金屬探測器，接受安全掃描，且與會者的手提袋或背袋及個人物品需經檢查，進場辦法規定不准攜帶武器，還有一批不准攜入的物品清單。

（08:12更新）

美國總統拜登最新發表聲明稱「高興得知川普平安無事」，同時表示美國不允許任何暴力行為。

川普13日晚間在賓州造勢驚傳槍響，事件造成包含槍手在內共2人死亡。

而川普的競選對手、現任總統拜登也發聲明證實已經聽取簡報，「很高興得知川普平安無事，我為川普及其家人和所有參與造勢的人祈禱。」

另外，拜登也表示正在等待執法人員提供更多事件資訊，同時表示美國絕不允許類似的暴力行為，疾呼美國人團結譴責暴力。

兩名執法官員向美聯社證實，目前全案朝刺殺偵辦。

（7:34更新）

衛報報導，美國前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件，川普聽聞巨響立即趴下，隨後特勤人員一擁而上將他護送離開，川普臉上可以看到血跡，事後發言人在社群媒體發文證實川普「沒事」，且稱事件是「令人髮指的舉動」，可是並未給予具體細節。

川普本人也發表聲明說「很好」，正在一家醫院接受檢查。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）影片捕捉到十幾聲槍響，後來的槍聲顯然來自保護總統的特勤人員。

影片可聽見一道聲音說：「趴下！趴下！趴下！」槍聲不斷響起，人群傳出尖叫聲，特勤人員隨即撲向川普。

一段音檔捕捉到特勤說：「槍手倒下了，槍手倒下了，可以行動了嗎？我們安全了，我們安全了。」

當特勤試圖護送川普下台時，川普急忙說「讓我穿鞋」，特勤也對川普說「我抓住你了，堅持住，你的頭流血了，我們必須離開。」

川普回答：「等等，等等」，然後對群眾揮舞拳頭，一邊念「戰鬥，戰鬥，戰鬥」，支持者則高呼「美國！美國！」

影片可見川普耳朵上有血跡。路透報導，川普舞台上方屋頂也有狙擊手。