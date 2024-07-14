特斯拉執行長馬斯克 傳捐款共和黨陣營

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克據傳已向為川普助選的超級政治行動委員會捐款，有意在今年的美國大選留下個人印記。 路透
特斯拉執行長馬斯克據傳已向為川普助選的超級政治行動委員會捐款，有意在今年的美國大選留下個人印記。 路透

特斯拉執行長馬斯克據傳已向為川普助選的超級政治行動委員會捐款，有意在今年的美國大選留下個人印記。

彭博資訊報導，知情人士透露，馬斯克日前向名為America PAC的組織捐款，捐款的金額不詳但數量可觀。America PAC多數是在幕後，為川普陣營動員地面部隊。

馬斯克至今尚未公開替今年美國大選任何候選人背書，但此舉顯示這位身價2,636億美元的全球首富，正從自稱的政治中立，轉變為美國政壇難以忽視的一號人物。

馬斯克的捐款行動對拜登和民主黨而言，可能成為毀滅性的一擊。川普受到華爾街和企業金主的支持，募款金額累計已超越對手拜登；相較下，拜登因上個月在辯論會上的災難性表現，捐款直直掉。

川普競選陣營和America PAC財務主管，都拒絕對此消息做評論；馬斯克本人也未回覆置評要求。

另有知情人士說，避險基金Citadel創辦人葛里芬和Elliot投資管理公司創辦人辛格近期也與川普商談捐款事宜。兩人過去都曾嚴厲批評川普，也從未向他捐款。

川普 拜登 美國大選

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