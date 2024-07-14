拜登自爆 川普卻反常收斂

英國廣播公司（ＢＢＣ）十三日報導，在辯論會後，拜登過去兩周為自己政治生涯奮戰，川普卻一反常態安靜。共和黨策士指稱，「相對性沉默」是川普的選戰新策略，也是他自前兩次大選以來的變化。

共和黨策士彭季恩分析，川普很聰明，沒對民主黨當前的危機說三道四，對手自己挖坑，何必拿走鏟子。有些專家已建議川普陣營甚至可以延後公布副手人選，以免幫問題纏身的拜登轉移焦點。共和黨另一位策士麥登也說，相較於前兩次分別對決希拉蕊．柯林頓及拜登，川普此次在策略與執行上更高明、更有紀律得多。

二○一六年川普競選總幹事李萬度斯基提到，隨著民主黨因「換登」與否而內鬨，川普及其競選團隊的做法很有效，讓拜登「自爆」。

川普競選總幹事拉希維塔說，一邊是年老體衰的拜登、另一邊是強壯又精力旺盛的川普。但川普陣營也擔憂太早打出「健康牌」。

彭季恩就坦言，若拜登真被更年輕的候選人取代，川普將無法再攻擊對手老弱。拜登還有執政包袱，選民不滿他任內的經濟政策，以及他因應美、墨邊境無證移民的作為。川普陣營正暗自禱告拜登能獲提名，只要他選到底，川普就能贏。

川普長子小唐納罕見稱讚拜登十一日在北約閉幕記者會的表現「還不賴」；川普媳婦賴拉日前亦為拜登抱不平地說，換登將有違民主程序。但共和黨也正研究賀錦麗等可能的備胎人選。該黨策士海耶說，這份名單未必會派上用場，但有備無患。

另據法新社報導，川普似正在移民和墮胎等關鍵議題上收斂言辭。分析家認為，川普很有信心保守派選民不會因為他改採這種策略而不支持他。普林斯頓大學教授傑里哲指出，川普旨在避開那些可能暴露他政治弱點的議題，他的基本觀點沒變，只是採取會贏的策略。