金主施壓拜登 扣留近30億獻金

紐約時報十二日引述兩位知情人士報導，若干重要民主黨金主已告知支持總統拜登的最大規模超級政治行動委員會「未來前進」，若拜登繼續參選，會扣留先前承諾的約九千萬美元（約台幣廿九點五億元）資助。

前述人士說，扣留資金包括多筆達千萬美元的捐款承諾，但婉拒透露這些金主具體身分。另有一位該委員會金主說，六月辯論會後，未來前進多次接洽募款，但他和其朋友均拖延。紐時稱金主扣留巨款是拜登辯論失利最具體後果之一。

一位該委員會顧問稱，民主黨籍總統候選人塵埃落定後，扣留的捐款可望回流。另一位未來前進消息人士則說，該委員會在更清楚誰將登上選票前，正避免做出重大策略。

社群媒體領英共同創辦人霍夫曼是未來前進重要金主，已向其捐款七百萬美元。霍夫曼幕僚史都德說，在選戰此刻凍結注資是有問題的策略；金主若要以暫緩資助未來前進或拜登競選活動表態，就應捐更多錢給對誰代表參選不置可否的進步派非營利團體。

紐時並引述一個和未來前進關係密切的團體所做民調，顯示該委員會已測試過副總統賀錦麗、加州州長紐森、密州州長惠特梅爾及運輸部長布塔朱吉等潛在人選實力；該外流民調結果顯示拜登遜於所有替補者。