拜登密西根州造勢 再次強調不退選

美國總統拜登十二日赴密西根州跑選舉行程，先是在諾斯維爾的活動未看稿演說，稱「我們必須完成工作」，並向現場支持者保證「我很好」，接著到汽車大城底特律出席造勢，表明他「哪都不會去」，不僅繼續競選，還將勝過川普。

密州為今年美國大選關鍵搖擺州之一。華爾街日報及紐約時報等十二日報導，拜登當天在底特律一所高中體育館正面回應退選質疑，「我是民主黨（總統）提名人，我還是民主黨員或共和黨員中，唯一擊敗過唐納．川普的人，而且我會再次打敗他」。台下支持者則高喊「你別退選」、「我們一直挺你」。

拜登在底特律的演說火力全開，不時嘲諷前總統川普，並強調兩人截然不同。他還指稱自六月辯論會以來，媒體就因他搞混別人名字而挖苦他，卻無視川普的失誤。此話引發群眾對在場記者猛噓。拜登還說，「是時候讓我們停止用如同娛樂或電視實境節目的方式處理政治」；若再給川普四年，後果「極其嚴重」。

拜登密州造勢未見民主黨大咖到場站台。他十一日才私下在白宮與聯邦眾議院少數黨（民主黨）領袖傑福瑞斯單獨晤談。傑福瑞斯隔天致函議會同僚說，已向拜登直接表達該黨黨團近期對未來走向共同分享的廣泛觀點、由衷看法和結論，惟他未透露向拜登傳達何種觀點或是否支持其繼續選或退選。

拜登的苦戰也令其長期政治盟友們處境尷尬。美國國會黑人國會議員連線要角、曾在二○二○年初選階段幫拜登穩住陣腳的聯邦眾議員柯里本十二日在美媒國家廣播公司（ＮＢＣ）「今日秀」節目說，全力支持拜登競選，他已贏得決定未來動向的權利，但不忘補充說，若他之後改變心意，「我們會有所因應」，畢竟敲定提名人選的民主黨全代會八月十九日才登場；柯里本還說若拜登不選，將力拱副總統賀錦麗出馬。

八十三歲的柯里本在非裔美國人族群德高望重，他的支持對拜登選情舉足輕重。另外，被視為民主黨明日之星的五十六歲加州州長紐森在美媒哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）預定十四日播出的訪談中表示，堅定支持拜登，並重申即使拜登退選，自己也不考慮參選。

美媒國會山莊報引述該訪談報導，紐森說他近期刪除諸多詢問他競選意願的訊息，並說絕對沒私下討論此事。他早在前年就說即使拜登不拚連任，自己今年也無意問鼎。

英國金融時報報導，截至美東時間十二日下午五點（台灣十三日凌晨五點），二四一位民主黨籍國會議員中，已十九位明確公開勸退拜登。