勸退聲再起 民主黨籍前議員致選民公開信請拜登讓賢

24名美國民主黨籍前國會議員今天向選民發表公開信，籲請同黨總統拜登同意讓其他人選角逐黨內總統候選人提名，以打贏11月的選戰。

法新社報導，現年81歲的拜登（Joe Biden）6月底在與共和黨籍對手美國前總統川普（Donald Trump）的電視辯論會表現一團糟後，便尋求安撫選民他是適合留在白宮的人選。如今這封公開信帶來又一記打擊。

這24名包含前任聯邦眾議員和前任聯邦參議員的民主黨人在信中寫道，拜登若能釋出承諾會在民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）投票支持他出馬參選總統的黨代表，藉以促使其他人能代表民主黨與川普一較高下，會是拜登「為其所愛國家服務的最佳方式」。依既定規畫，這場大會將正式提名拜登為民主黨總統候選人。

這封公開信是由美國政治新聞網站Politico報導揭露，訴求對象是「美國人民」，內容表示：「我們相信，會有1名或更多有能力的民主黨人選站出來，繼而激起振奮和樂觀情緒。」

拜登本週數度在公開活動時強調自己打算參選到底，並獲得民主黨提名為總統候選人。但鑑於他在6月27日辯論會的災難表現，已有19位民主黨籍現任國會議員擔憂拜登的健康和頭腦清楚程度，呼籲他退選。

最新這封公開信寫道：「（拜登）總統的廉正和眼界依舊完好，但他為了競選和續任所需的能量和精力已下滑。」

連署的民主黨籍前國會議員還說，他們不只擔憂總統選舉，還擔心國會席次因此落入共和黨手中。

信中表示：「若出現最壞情況，我們再度面臨川普執政，民主黨便有必要在國會至少掌握一院，才能保護我們的自由和法治免於聯邦政府完全受共和黨控制所帶來的侵害。」