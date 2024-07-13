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「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 盟邦透露正忙著聯繫川普

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。路透社
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。路透社

歐洲媒體報導，西方國家外交官私下對美國總統拜登的公開失言感到驚駭，並且正努力在11月選前，跟川普團隊建立聯繫。

POLITICO寫道，「對部分美國盟邦來說，在另一人身上押注的時間到了」。歐洲外交官跟官員描述了他們對拜登虛弱、錯誤不斷的公開表現感到震驚，同時透露已經開始聯繫上即將正式代表共和黨出馬的前總統川普。

根據報導，在剛剛閉幕的華府北約峰會上，當拜登把烏克蘭總統澤倫斯基介紹成「普亭總統」時，可以聽見同處一室的歐洲人倒吸了一口氣。其中一位在場人士發簡訊給POLITICO記者，寫著「OMFG」。

另一位在場人士補充指出，「台上的歐洲領導人僵住了，然而他們盡最大努力保持微笑和鼓掌，後來沒人跟拜登團隊提過這件事」。

有一位駐華府的歐洲高級外交官表示，他的同僚一直忙著聯繫有望加入川普團隊的人士幾個月了，像是安排會晤、出席相同的活動跟邀請川普的盟友吃晚飯。

當記者問及，國內是否有任何壓力，因為川普的兩極化形象而不要做這種事時，一名外交官說，「沒有，如果現在沒有爭取跟他的人建立聯繫，我們就會失職」。

另一位外交官則說，跟川普的聯繫已經加速，而且早於拜登的最新失言，又指「這已經持續一年多了」，重要的歐洲官員則一直向保守派智庫發表演講，以便讓烏克蘭的訊息傳遞給支持川普的聽眾。

POLITICO指出，這次的北約峰會標誌著英國新首相施凱爾跟拜登首次會面，以重申英美兩國的所謂「特殊關係」，但就連英國人也對拜登明顯的虛弱感到震驚和沮喪。

一位英國官員表達個人意見時指出，「真是瘋了」。他說， 「至少關於選舉，他們的所有訊息會被關於他健康和能力的報導蓋過，這件事正在成為全世界的笑柄」。

這位官員問道，「接下將發生什麼事情？他是否會在無意間命令武裝部隊發動襲擊，並且讓自己最終到了國際法庭，以某種精神障礙為由抗辯的情況？」

北約 川普 拜登 普亭 歐盟 澤倫斯基 美國大選

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