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川普收斂爭議言論 力圖拉攏溫和派選民

中央社／ 密爾瓦基13日綜合外電報導
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

美國前總統川普以無法預料和煽動性言辭聞名，但他如今選擇自我約束，以在11月總統大選之前拉攏更多溫和派選民。

法新社報導，78歲的川普似乎正在移民、墮胎等關鍵議題上收斂言辭。分析家認為，他對保守派選民的忠誠很有信心，因此不怕施展這種策略。

川普曾自稱一手造成「羅訴韋德案」（Roe v.Wade）保障墮胎權的裁定被推翻，近日態度卻有所軟化，他很清楚強硬做法得不到多數大眾支持。預計他下週將在共和黨全國代表大會上正式獲提名成為共和黨總統候選人。

川普支持的共和黨黨綱已採納他將墮胎問題留給各州決定的立場，不再呼籲實施全國禁令。

此外，川普也譴責備受爭議的「2025年計畫」（Project 2025）。這份900頁的文件由保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）主導，被視為治國藍圖，內容建議大規模遣返移民、削弱聯邦機關權力等，引發猛烈批評。

川普自己也曾主張這些意見，但他仍批評「2025年計畫」的提議「極為荒謬、糟糕透頂」，不過他沒有具體指出是哪些提議。

保守派智庫「美國企業研究所」（AmericanEnterprise Institute）的康提內蒂（Matthew Continetti）說：「川普正利用此刻來擴大他在一般保守基本盤之外的吸引力。」

康提內蒂告訴法新社，川普對核心選票基本盤的支持很有信心，「所以他可以開始呈現一種企圖搶走民主黨聯盟選民的人設」。

更重要的是，在民主黨人討論總統拜登的健康狀況及競選連任能力的同時，川普的溝通方式也相對受限。

在川普視為選戰主軸之一的移民議題上，自從他數月前指稱移民「毒害我國血統」引來廣泛批評後，如今語氣也不再那麼激烈。

但普林斯頓大學（Princeton University）教授傑里哲（Julian Zelizer）提醒，川普只是在避開那些可能暴露他政治弱點的議題。

傑里哲說：「沒理由認為他的基本觀點有變…他的策略就是要贏。但應該定義他的是他執政時的紀錄。」

川普 拜登 美國大選

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