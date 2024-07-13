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美大選前鬆綁！Meta宣布解除川普臉書、IG帳號限制

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
Meta宣布取消對川普臉書和Instagram帳號的限制。美聯社
Meta宣布取消對川普臉書和Instagram帳號的限制。美聯社

美國2024總統大選將於11月登場，科技巨頭Meta在12日宣布，將於下周共和黨全國代表大會前，取消該公司此前對前總統川普臉書Instagram帳號所實施的處罰與限制，這也是Meta自2021年來首度對川普完全鬆綁。

CNN報導，Meta發布聲明指出，該決定是為了確保共和黨總統候選人與民主黨總統拜登享有平等地位。

聲明稱，「在評估後我們認為美國人民應該能夠在同樣基礎上聽取總統提名人的意見」，「因此，前總統川普作為共和黨提名人，將不再受到加重的停權處罰。」

川普的臉書和IG帳號於2021年1月6日國會山莊暴動後遭禁，雖然Meta於2023年初恢復其帳號，但仍保留部分處罰與現制，以避免再犯。

Instagram Meta 川普 拜登 美國大選 臉書

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