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川普還是拜登 北約都沒安全感

聯合報／ 編譯盧炯燊江昱蓁／綜合報導
在華府舉辦的北約峰會。路透
在華府舉辦的北約峰會。路透

拜登本人雖仍堅稱將參選到底，但德國之聲（ＤＷ）十二日引述專家報導，北約盟國恐對美國領導高層缺乏安全感，尤其這些國家絕大多數也不認為川普是能讓北約穩定的力量。

華府智庫新美國安全中心執行長方登說，一位總統候選人（川普）嚴重質疑北約對美國人民的價值，另一位（拜登）則面臨黨內質疑他是否應繼續參選，北約盟邦這次帶到華府的，不只是持續挺烏的承諾，由於美國是北約最重要國家，因此還有對美國政局的擔心。

德國總理蕭茲等與會領袖雖未公開質疑拜登履行職責和爭取連任的能力，但是德國資深外交官、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根提到，拜登適任總統與否的相關問題，是場令人遺憾的討論，世人都關注美國，現在爭論此事沒有建設性，「我們需要美國的強大領導，我只希望此一討論將很快落幕」。

但專家指出，盟邦對前述問題的擔憂恐在檯面下。德國智庫博德曼基金會專家艾希布魯克說，盟國領袖私下會想知道拜登的健康狀況。他們不是只靠希望及樂觀，就相信拜登能贏川普，而是想對不管誰明年一月入主白宮都做好準備。

其中一個跡象是有幾個北約代表團成員在峰會期間，會見前川普政府官員以及與他接近的共和黨人士。就像霍伊斯根所言，「自川普任內以來有件事很明顯，那就是他無法預測，而我們需要做的就是顧好自己」。

川普 拜登 美國大選

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