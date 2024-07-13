換登派 寄望歐巴馬、裴洛西出手

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十一日獨家報導，前總統歐巴馬與前聯邦眾院議長裴洛西私下表達對拜登與大選看法。對拜登愈來愈難擊敗川普，兩人都感憂慮，也不知如何是好。

民主黨人迫切希望結束當前內鬨，好重新聚焦如何擊敗川普。由於意識到聯邦參院民主黨領袖舒默並未取得拜登信任，眾院民主黨領袖傑福瑞斯與拜登的交情也不深厚，無法傳遞此一訊息，因此民主黨人正懇求歐、裴兩位黨內大老出手。

ＣＮＮ訪問的十多位黨籍國會議員、黨工及多位與歐、裴有聯繫的人士中，許多覺得拜登明顯不再具尋求連任的資格，甚至在他十一日的記者會後，此一情況仍未有所改善。

幾位民主黨要角直言，若歐、裴有不同想法，就應盡快表態，以免在距大選投票不到四個月時造成更多傷害。

多位裴洛西同僚更希望她能終結過去兩周來的黨內混亂。其中不少人認為，只要她告訴拜登必須退選，就能使這波動盪畫下句點。歐巴馬則愈來愈懷疑拜登能否順利連任，這已是華府最廣為流傳的祕密之一。

另據美媒Politico報導，長期支持拜登的好萊塢男星喬治克隆尼十日投書紐約時報呼籲拜登退選前，有先通知歐巴馬。歐巴馬雖未予以鼓勵或提供建言，但也沒反對。

當民主黨陷入驚慌時，ＣＮＮ報導形容歐、裴成為黨內的指南針。一位與拜、歐、裴均淵源頗深的民主黨人士說，歐、裴正靜觀其變，待拜登自己做出決定。拜登競選團隊則不願對此置評。

裴洛西比拜登大三歲，兩人已相識幾十年。她一直堅定相挺，她已卸下議長職位，無須計較得失。一位民主黨籍眾議員說，她是唯一有分量插手如此敏感又重要之事的人。