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觀察站／在北約打選戰 拜登力拚止血

聯合報／ 華盛頓記者張文馨
美國總統拜登在北約華府峰會最後一天的11日舉行記者會。美聯社
美國總統拜登在北約華府峰會最後一天的11日舉行記者會。美聯社

拜登將北約峰會記者會當成他表現競選決心和證明能力的大會，一面強調只有他能領導盟國抵抗極權，一面聲討對手川普不適格，盼黨內外要他退選的雜音趕快消除。

記者會著重展現拜登有能力領導國際的美國領袖風範。他並細數在經濟及就業上的政績，記者會淪為政見發表會。即使被尖銳提問賀錦麗接班問題，拜登也相當得體地回覆副總統職務就是在為接任總統做準備。

拜登基本上利用主場優勢大幅翻轉他在六月辯論會的差勁表現。但能否挽回民主黨人和選民信心，可能還有段長路要走。

然而，拜登還是連續犯兩次口誤，一是將澤倫斯基講成普亭，二是將川普講成自己的副總統，拜登團隊恐怕想撞牆。

拜登正力挽狂瀾，透過密集行程曝光、減少用讀稿機和小抄，展現他在公務繁忙下仍游刃有餘的身心狀態；一些小動作凸顯他的謹慎，像他在白宮歡迎晚宴致詞時頻頻看稿，與北約祕書長史托騰柏格揮灑自如形成明顯對比。

拜登直接面對媒體提問時鮮少看稿，彷彿想將辯論會時原本想講的政績和數字都表現出來，談到中東、俄烏、北約和中國大陸，拜登似找回自信；談到自己的未來和身體狀況，他也提高音量想鞏固民主黨內信心。

外媒報導稱，民主黨國會議員看在這個國際場合的面子上不會給拜登難堪，但留給他的時間不多了。下周共和黨全代會，川普公布副手並接受提名，預計可衝高一波氣勢，拜登面臨的壓力只會更大。

川普 拜登 美國大選

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