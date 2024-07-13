北約峰會閉幕記者會 拜登個人秀

美國總統拜登十一日藉北約組織（ＮＡＴＯ）華府高峰會閉幕，舉行自六月辯論會後首場記者會。對媒體提問，他重申自己最夠格治國，也最夠格贏得總統大選。

這場個人記者會成為他的個人秀，並延後兩個小時才開始。拜登靠讀稿機說明峰會成果後，接受十多位記者輪番提問約一小時，期間他未看稿。

拜登又再強調他不會退選，除非其競選團隊告訴他毫無勝算，但根本沒人這樣講；目前他考量的就是，「我認為我才是最夠格參選的人，我贏過川普一次，也會再贏一次」。拜登還指稱，他不是為留下什麼功業才選；若自己確信川普會贏，就考慮退選，但川普「不可能贏」。

拜登說，他成功舉辦這次峰會、帶動美國經濟、與中國大陸國家主席習近平打交道、全力援助烏克蘭，並致力促成中東停火；他不會對俄羅斯總統普亭屈服，將確保北約持續強大。

拜登被問到未來有無精力面對習近平時說，他現在和三年後都準備好與習打交道；他正和習往來，兩人直接聯繫；「沒有哪國領袖是我沒準備好去打交道的」。拜登還說，他也確保習明白，若在太平洋地區、歐洲及俄烏戰爭相關議題上製造麻煩，就必須付出代價。

拜登另提到此次峰會期間，「我沒聽到有歐洲領袖要我別選，他們是告訴我一定要贏，不能讓那人（川普）出來，這將是場災難」。

拜登也被問到若副總統賀錦麗在民調上對川普更有贏面，他是否願讓賢？拜登答道，賀錦麗在處理女性身體自主權議題上表現良好，若不是認為她才堪總統，當時就不會挑她。

拜登亦宣稱，他已接受三次精密的神經學檢查，最近一次是二月，「我很好」。

拜登並主張總統任內所做的決策都算認知能力檢查，而且年紀有助增加智慧。他對此前傳出將減少安排每晚八點後的行程活動解釋說，這並非事實，重點在於調整自己的步調。

華盛頓郵報、美國廣播公司（ＡＢＣ）新聞和易普索最新共同民調結果則顯示，辯論會後拜、川兩人支持率均為四成六，跟ＡＢＣ與易普索四月共同民調結果相同。但這次民調有五成六民主黨籍受訪者認為拜登應退選，但也有四成二覺得不必。