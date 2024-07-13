北約高峰會後記者會…拜登重申參選到底

美國總統拜登因6月底的辯論表現差面臨「換拜」壓力，11日藉北約組織（NATO）華府高峰會閉幕，舉行自6月辯論會後首場記者會，重申自己最夠格治國，也最夠格贏得總統大選，會競選到底。

這場個人記者會成為他的個人秀，並延後兩個小時才開始。儘管期間依然不斷口誤，拜登再次強調不會退選，除非競選團隊告訴他毫無勝算，但根本沒人這樣講。拜登還稱，自己不是為留下什麼功業才選；若自己確信川普會贏，就考慮退選，但川普「不可能贏」。

華盛頓郵報、ABC新聞和易普索最新共同民調結果則顯示，辯論會後拜、川兩人支持率均為四成六，跟ABC與易普索4月共同民調結果相同。但這次民調有五成六民主黨籍受訪者認為拜登應退選，但也有四成二覺得不必。

CNN 11日獨家報導，美國前總統歐巴馬與前聯邦眾院議長裴洛西私下表達對拜登與大選的看法。對拜登愈來愈難擊敗川普，兩人都感憂慮，卻也不知如何是好。民主黨人迫切希望結束當前內鬨，但聯邦參院民主黨領袖舒默並未取得拜登信任，眾院民主黨領袖傑福瑞斯與拜登的交情也不深厚，因此民主黨人正懇求歐、裴兩位黨內大老出手。