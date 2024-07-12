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好萊塢換拜聲起 麥克道格拉斯：難以想像拜登做完第2任期

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導

美國男星喬治克隆尼最近投書紐時呼籲總統拜登退選，開了好萊塢「換拜」第一槍。值此之際，奧斯卡影帝麥克道格拉斯也在受訪時表示，他「難以想像」拜登能做完第2任期。

喬治克隆尼（George Clooney）最近投書「紐約時報」（New York Times），發表長文要求拜登退選，並且語重心長指出，拜登11月總統大選贏不了，國會參眾兩院也會輸。

英國「獨立報」（The Independent）報導，79歲的麥克道格拉斯（Michael Douglas）10日出席紐約舉行的電影紀錄片「燃燒的美國」（America’s Burning，暫譯）首映會時，也在紅毯上向外界表達他對拜登競選連任的擔憂。

麥克道格拉斯告訴英國廣播公司（BBC），他難以想像拜登從現在起到4年半後的狀況，尤其在選戰如此激烈的時期，真得需要有人口條非常清楚。

此外，麥克道格拉斯還表示，他對拜登在首場電視辯論的表現感到失望，因為他「無能」挑戰川普說的「所有謊話」。

他還說，「各位已看到喬治克隆尼現今獲得關注…透過他的投書文章。也許這些有助促使優柔寡斷的政治人物前進」。

在接受BBC訪問數小時前，麥克道格拉斯曾在美國廣播公司（ABC）晨間脫口秀「觀點」（The View）上指出，喬治克隆尼在紐時文章中提出「令人信服的觀點」。

麥克道格拉斯還說，由於拜登在總統大選電視辯論表現欠佳，他對拜登的政治前景「感到極其擔憂」。

川普 拜登 美國大選

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