拜登北約峰會口誤稱「澤倫斯基為普亭」 克宮：全世界都在看

美國總統拜登昨天在北大西洋公約組織（NATO）峰會介紹烏克蘭總統澤倫斯基時，竟說成俄羅斯總統普亭。克里姆林宮今天發表評論稱，全世界都在關注拜登在北約峰會的失言。

路透社報導，拜登除了誤稱澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）為普亭（Vladimir Putin），昨天還在另一場記者會上把美國總統大選共和黨籍對手川普（Donald Trump）說成了自己的副手賀錦麗（KamalaHarris）。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，莫斯科和全世界一樣都注意到拜登的失言。「這不是我們的問題。這是美國的問題，就讓美國選民決定美國總統參選人的未來。」

不過培斯科夫也表示，克宮已經注意到拜登對普亭發表的不尊重言論。「這對我們而言是不可接受的。這種行為不會讓美國元首顯得更好。」

針對口誤，拜登表示，他是因為「太專注打敗普亭」，所以才會叫錯。