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拜登1天2度口誤 外交官員怨「奪走北約焦點」：1分鐘毀數月努力

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮時，美國總統拜登發表講話，當他將烏克蘭總統澤倫斯基介紹成「普亭總統」，可見到站在後面的英國首相施凱爾（左）朝著他看過去。路透
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮時，美國總統拜登發表講話，當他將烏克蘭總統澤倫斯基介紹成「普亭總統」，可見到站在後面的英國首相施凱爾（左）朝著他看過去。路透

美國總統拜登11日一天之內兩度口誤，先是將烏克蘭總統澤倫斯基稱為俄羅斯總統普亭，接著又把副總統賀錦麗說成對手川普。多位外交消息人士告訴英媒，拜登的口誤毀掉了幾個月的努力工作，破壞了北約峰會。

英國每日電訊報與美聯社報導，拜登發表講話的時候，把澤倫斯基介紹成普亭，雖然很快就自我糾正，仍讓台上台下的與會者吃了一驚。社群媒體「X」流傳的影像可見，台上的各國領袖當時不是沒鼓掌，就是虛應故事。拜登後來另外召開記者會時，又把賀錦麗說成川普。

北約各國領導人對拜登給予很大的尊重，當記者提出行為、外表、對議題的掌握等問題時，多採取了無視或回避，同時讚揚他的領導能力與成就。

有記者多次針對拜登失言，向馬克宏與新任英國首相施凱爾提問，兩人都婉拒直接回應。馬克宏說，「我們都可能出現失言，這種事在我身上發生過。我敢肯定，明天將再次發生在我身上，我要請各位對我保持同樣友善的態度」。

不過，每日電訊報記者轉述，當時待在場邊走廊的幕僚們意見更加坦白。一位官員描述，事件發生時，他就站在人群之中，直言「糟透了」。

受訪的外交官和官員達成了共識，認為拜登口誤花了不到一分鐘，就改變了整場峰會的敘事。消息人士明白，在隔天的報紙頭版上，他們將不得不讀到拜登失言的相關新聞，而不是自己的成功故事。一位外交官告訴每日電訊報，「對我們來說，這原本是一場偉大的峰會，焦點卻被奪走了」。

北約 川普 拜登 美國大選

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