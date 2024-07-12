好萊塢有能力踢走拜登？金主撤資可能升高 專家：暫時恐慌不足以動搖

隨著美國總統大選逼近，若民主黨重要金主、好萊塢名人切斷贊助總統拜登的競選資金會如何？在巨星喬治克隆尼和其他富裕捐款者勸拜登退選後，這些金主撤資的可能性已升高。

法新社報導，喬治克隆尼（George Clooney）10日投書「紐約時報」（The New York Times）說，「我對拜登（Joe Biden）青眼有加，但我們需要重新找一位總統參選人」。拜登之前與共和黨對手川普（Donald Trump）進行總統大選電視辯論，表現慘不忍睹，再度引發外界擔心81歲的拜登是否適合爭取連任。

喬治克隆尼的聲明已對拜登造成重大打擊。就在3週前，喬治克隆尼剛在洛杉磯（Los Angeles）為拜登競選連任主辦一場大型募款活動，拜登當晚募資超過3000萬美元、破民主黨紀錄，好萊塢產業資助美國左派的實力可見一斑。

南加州大學歷史系教授羅斯（Steve Ross）表示：「如果這些重量級金主撤資，他（拜登）就沒戲唱了。對參選人而言，好萊塢仍是提供一站式全方位服務的要地。」羅斯曾出書探討好萊塢對美國政壇的影響力。

除了喬治克隆尼，其他人也擔心拜登的狀況。最近幾天，影視串流平台Netflix聯合創辦人哈斯汀（ReedHastings）、迪士尼創辦人華德迪士尼（Walt Disney）的孫女艾比蓋兒（Abigail），以及好萊塢超級經紀人易曼紐（Ari Emanuel）都以擔心拜登年紀為由，表明不會資助他競選連任。

美國娛樂產業創造的利潤數以百萬美元計，不論對民主黨或共和黨都至關重要，但過去數十年來，好萊塢的支持和資金主要都流向左傾的民主黨。

不過，即使在文化和財務面方面擁有強大實力，好萊塢真的有能力把拜登踢出總統大選嗎？

與前加州州長戴維斯（Gray Davis）共事過的民主黨顧問馬維葛利歐（Steven Maviglio）指出，喬治克隆尼投書「紐約時報」的文章「肯定是另一個壓迫點」。但他認為，某些捐款者的恐慌純屬「暫時現象」。

馬維葛利歐強調，「如果總統決定留下來爭取連任，顯然局面將走向拜登再次對決川普，這時好萊塢將回到起點、支持拜登」。他補充說，好萊塢產業背離拜登的人數，還不足以動搖拜登爭取連任。