拜登記者會頻口誤 川普陣營贊「兩全其美」：不會退選又給攻擊材料

美國總統拜登11日晚間舉行個人記者會，強力捍衛自己勝任大位。對手川普的顧問和盟友則認為，拜登的表現對他們的選戰是最佳情況，一方面不足以迫使他退選，另一方面卻提供了足夠的錯誤，可以從中發掘攻擊用材料。

Politico報導，川普競選陣營仍然希望拜登繼續競選，認為他是川普11月要面對的最弱候選人，而川普的戰略一定程度上集中在一個概念，即從精神方面來看，拜登不適合擔任總統。

之前曾領導川普新罕布夏州總統選戰的州眾議員杜賽特（Fred Doucette）就說，「這太棒了，坐下來，讓民主黨員動手。你不會攻擊正在攻擊自己的敵人」。他還表示，呼籲拜登退選的「浪潮只會變得更大」。

根據此前新聞，拜登召開記者會時，先是將烏克蘭總統澤倫斯基誤稱為俄羅斯總統普亭，接著又把副總統賀錦麗說成對手川普，川普隨即上自家社群平台「Truth Social」發文，狂酸「喬，幹得真好！」。

不過，川普的盟友和顧問表示，拜登這場記者會確認了他們的看法，即川普最有可能擊敗拜登；民主黨內對拜登選情普遍感到憂慮，認為他可能沒有競選總統的活力或精神敏銳度，11日的記者會結束後，又有3名民主黨籍聯邦眾議員出面呼籲拜登退選。

面對記者問起拜登的表現，一名川普的顧問表示，「民主黨員最可怕的惡夢正在上演」，指拜登「給了我們足夠的新材料，還可能擊退了叛亂」。一位川普盟友呼應了該名顧問的看法，直指事情「兩全其美」，稱拜登的情況「糟糕，但沒糟到被迫退選的程度」。