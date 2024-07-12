華府公開的秘密？對拜登選情擔憂加深 歐巴馬與裴洛西「密切關注」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國前總統歐巴馬與前聯邦眾議院議長裴洛西私下談過現任總統拜登（Joe Biden）和他競選連任的前景，兩人都擔心拜登是否愈來愈難擊敗對手川普，也都不太確定該怎麼辦。

CNN報導，民主黨人亟欲結束內部歧見以專注對付川普，在知道聯邦參議院多數黨領袖舒默（ChuckSchumer）未獲拜登足夠信任、眾院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）與拜登交情不夠的情況下，轉向歐巴馬（Barack Obama）或裴洛西（Nancy Pelosi）求助。

CNN訪問逾12名國會議員、黨工和多名與歐巴馬、裴洛西有聯繫的人士，其中許多人說，感覺拜登競選資格的終結已經很明確，目前問題只在如何發生。

距離11月總統大選只剩不到4個月，數名主要民主黨人說，如果歐巴馬和裴洛西不同意這種說法，就必須在出現更多損害之前儘快明確表態。

裴洛西的許多同僚都希望她終結民主黨過去兩週來因拜登競選連任合適性所引發的動盪，其中不少人認為，只要她告訴拜登必須退選，就能讓這波動盪劃下句點。

在拜登兩週前與川普辯論表現廣遭批評後，裴洛西曾與拜登談話，但她後來表明，她不認為拜登繼續參選的決定是最後決定。她透過幕僚表明拒絕進一步置評。

歐巴馬這兩週則決定不公開發表評論，這讓一些主要民主黨人覺得他在很大程度上維持卸任後的相同立場。他在拜登與川普辯論後於社群平台X寫道，「糟糕的辯論夜晚在所難免，相信我，我很瞭解」，並在紐約一場募款晚會上重申這個說法。

歐巴馬原本沒打算要公開發言，但拜登和歐巴馬的幕僚聯手讓這則貼文亮相，呼應拜登陣營的說詞，即歐巴馬2012年競選連任時的第一場總統選舉辯論表現也不好，但也沒因此退選。

但歐巴馬對拜登能否贏得連任抱持愈來愈深的懷疑，這已是華府最廣為流傳的秘密之一。

一名與歐巴馬和裴洛西等人密切往來的資深民主黨人告訴CNN：「他們在關注，在等拜登總統自己做出決定。」為免被認為不尊重拜登，這名消息人士不願具名。

拜登競選連任團隊不願置評。

裴洛西的發言人雖未否認裴洛西與歐巴馬曾討論過拜登的事，但在CNN發表這篇報導後說，「沒有國會議員會知道裴洛西議長與歐巴馬總統之間的任何對話，任何自稱知道的人都是在說謊」。

與歐巴馬交談過的人透露，歐巴馬接聽的電話比撥出去的多。當他與焦慮的民主黨捐款人和官員談話時，都是傾聽多於表達意見，謹慎地避免採取立場以防外洩。

歐巴馬在總統選舉辯論後與拜登通話時也是如此。但其他知道這通電話內情的人說，歐巴馬堅守「被徵詢意見者和私人顧問」的態度，他會鼓勵、會故意唱反調，但不會採取立場。

一些親近歐巴馬的人認為，歐巴馬至少不在檯面上插手的態度，是一種在必須與拜登來一場坦率、艱難對話之前蓄勢待發的方式。