喬治克隆尼投書籲拜登退選 傳曾事先通知歐巴馬

好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）昨天投書「紐約時報」公開呼籲美國總統拜登退選，據報他曾事先通知前總統歐巴馬。

根據英國「獨立報」（The Independent）網站，政治新聞機構Politico報導，雖然歐巴馬並未鼓勵喬治克隆尼或提供任何建言，但也沒有反對。

喬治克隆尼昨天投書寫道，拜登有一場戰鬥贏不了，那就是贏不了「時間」。喬治克隆尼敦促民主黨領導層面對現實，停止告訴公眾一切沒事。

喬治克隆尼在數週前曾是一場洛杉磯募款活動的要角，歐巴馬也有出席，這場活動為拜登募得將近3000萬美元。

喬治克隆尼堅稱拜登在活動中的舉止，與他6月27日與前總統川普進行辯論的表現一樣，當時拜登表情茫然虛弱，多次口誤，似乎在多個時刻斷了思路。

喬治克隆尼還說：「說來令人沮喪，但3週前與我一起參加募款活動的拜登並不是2010年的拜登。他甚至不是2020年的拜登。他和我們在辯論中看到的是一樣的人。」

在拜登災難性的辯論表現後，歐巴馬是自家民主黨內最早站出來聲援拜登的大咖之一。但他的許多前幕僚對拜登競選連任抱持批評態度，包括艾克塞羅德（David Axelrod）等人堅稱拜登不再有能力擊敗川普。