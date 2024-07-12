快訊

幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

拜登連續口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

喬治克隆尼投書籲拜登退選 傳曾事先通知歐巴馬

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）昨天投書「紐約時報」公開呼籲美國總統拜登退選，據報他曾事先通知前總統歐巴馬。

根據英國「獨立報」（The Independent）網站，政治新聞機構Politico報導，雖然歐巴馬並未鼓勵喬治克隆尼或提供任何建言，但也沒有反對。

喬治克隆尼昨天投書寫道，拜登有一場戰鬥贏不了，那就是贏不了「時間」。喬治克隆尼敦促民主黨領導層面對現實，停止告訴公眾一切沒事。

喬治克隆尼在數週前曾是一場洛杉磯募款活動的要角，歐巴馬也有出席，這場活動為拜登募得將近3000萬美元。

喬治克隆尼堅稱拜登在活動中的舉止，與他6月27日與前總統川普進行辯論的表現一樣，當時拜登表情茫然虛弱，多次口誤，似乎在多個時刻斷了思路。

喬治克隆尼還說：「說來令人沮喪，但3週前與我一起參加募款活動的拜登並不是2010年的拜登。他甚至不是2020年的拜登。他和我們在辯論中看到的是一樣的人。」

在拜登災難性的辯論表現後，歐巴馬是自家民主黨內最早站出來聲援拜登的大咖之一。但他的許多前幕僚對拜登競選連任抱持批評態度，包括艾克塞羅德（David Axelrod）等人堅稱拜登不再有能力擊敗川普。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

拜登退選疑雲籠罩 北約3天峰會落幕誓挺烏克蘭

影╱又遲到！拜登峰會晚到40分鐘 義國總理不耐煩「翻超大白眼」

拜登北約峰會再口誤 盟國紛解圍為他領導力背書

1小時記者會力搏勸退聲浪 拜登誓言選到底

相關新聞

影╱又遲到！拜登峰會晚到40分鐘 義國總理不耐煩「翻超大白眼」

美國總統拜登一舉一動廣受關注，11日除了在北約峰會記者會上頻頻口誤外，上午出席峰會活動時還大遲到，讓義大利總理梅洛尼（G...

川普表態挺拜登參選到底 建議拜登「繼續毀滅美國、讓中國再次偉大」

紐約郵報報導，美國前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，「勇往直前」進行「毀滅美國」的競選活動。根據...

白宮訪客紀錄曝！帕金森氏症專家8進白宮 會見拜登私人醫師

外媒報導，帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）自2023年8月起，8度會見美國總統拜登的醫師歐康納（K...

非法入境人數暴漲 他們為何急著前往美國？與總統大選有何關係？

最近幾個月以來，已有超過3萬「走線潤美」的大陸公民從南部邊境進入美國。德國之聲訪問了加利福尼亞州的邊境城鎮，與走線群體進行對話，他們為何急於前往美國？這與美國大選又有何關係呢？

新聞眼／拜登藉北約止血 盼現國際領袖風範 關鍵時刻卻又口誤

拜登總統11日將北約峰會的記者會，當成他表現競選決心和證明他的能力大會，一面強調只有他能領導盟國抵抗極權，一面聲討川普的...

為退選鋪路？拜營悄評估賀錦麗、川普對決勝選率

總統拜登退選壓力有增無減，甚至有高達三分之二選民支持陣前換將，而且華郵民調顯示，若改由賀錦麗上陣，將領先川普兩個百分點；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。