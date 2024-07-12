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拜登北約峰會再口誤 盟國紛解圍為他領導力背書

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統拜登在北約峰會誤稱烏克蘭總統澤倫斯基為俄羅斯總統蒲亭，盟國領袖紛紛出言解圍並對拜登投下信任票。緩頰無論如何巧妙，至少有部分是出於憂心前總統川普重回白宮。

法新社報導，拜登口誤後很快就更正，喜劇演員出身的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也立即解圍說：「我比蒲亭（Vladimir Putin）更好」。

無論是出於直接觀察、憂心川普回歸，或單純不願冒犯身為東道主的拜登，沒有任何領袖公開質疑拜登的能力。已經81歲的拜登比成立75年的北大西洋公約組織（NATO）還要年長6歲。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，他與拜登在白宮舉行的領袖晚宴上談了一段時間，「一如既往地看到一位坐鎮指揮的總統，對自己熟悉的議題相當清楚」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也表示，拜登「為我們的共同聯盟展現領導力」。他替拜登緩頰說：「口誤在所難免，如果仔細觀察每個人，就會發現很多類似情形。」

英國新任首相施凱爾（Keir Starmer）說，指稱拜登衰老的說法是被誤導，他們在橢圓形辦公室討論各項議題近一小時，比預期要久。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）曾與川普關係密切，但他讚揚拜登對烏克蘭的支持。杜達告訴記者：「我與拜登總統談過，毫無疑問一切都很好。」

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）被問及是否對美國感到憂心時說，民主國家「選舉前總是會出現動盪」，「我一點都不擔心美國現任總統領導國家、領導我們為烏克蘭的奮戰，以及領導北約的能力」。

許多北約領袖私下擔心川普在11月大選中獲勝。川普曾大力批評北約及其集體防禦承諾，認為這對美國來說是不公平的負擔。

北約內部不和諧的聲音來自匈牙利總理奧班（Viktor Orban），他在北約峰會之前訪問了俄羅斯、中國及烏克蘭；峰會結束後，還將前往佛羅里達州會見川普。

川普 拜登 美國大選

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