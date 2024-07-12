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傳歐巴馬事先知情且未阻攔喬治克隆尼發聲 遭疑暗挺換拜行動

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統歐巴馬遭爆可能暗中支持或至少不反對，民主黨換掉拜登。路透
美國前總統歐巴馬遭爆可能暗中支持或至少不反對，民主黨換掉拜登。路透

商業內幕引述多家媒體報導，美國總統拜登的前老闆、前總統歐巴馬可能暗中支持或至少不反對民主黨換掉拜登。

美國《微軟國家廣播公司》（MSNBC）晨間節目「早安，喬」（Morning Joe）主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）11日表示，拜登團隊認為歐巴馬正在支持民主黨的「換拜」行動。

國會山莊報（The Hill）報導，斯卡伯勒在節目中的共同主持人兼妻子米卡（Mika Brzezinski）接著說道，她認為歐巴馬有很大的影響力。

好萊塢影星兼終身民主黨人的喬治克隆尼，如今也加入呼籲拜登退選的行列，他10日向紐約時報投書，敦促拜登退選。

知情人士向《Politico》透露，歐巴馬是喬治克隆尼親密盟友，據傳他早就知道克隆尼的投書內容。

《Politico》報導稱，喬治克隆尼發表紐時專欄前，曾與歐巴馬接觸過，雖然歐巴馬沒有鼓勵或建議克隆尼這麼做，但據悉他也不反對。對此，歐巴馬陣營不予置評。

川普 拜登 美國大選

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