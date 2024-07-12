1小時記者會力搏勸退聲浪 拜登誓言選到底

美國總統拜登因6月底的辯論表現差面臨「換拜」壓力。他今天透過一場近1小時的記者會及問答，展現對外交與政策的嫻熟掌控，強調自己仍是最適合的參選者，也會競選到底。

綜合紐約時報、華爾街日報等報導，這是拜登8個月來首次隆重舉行記者會，展現自己仍具備靈活與能耐來擊敗共和黨對手、前總統川普，盼一雪兩週前與川普辯論表現不佳陰霾及隨後民主黨內湧現一波換人聲浪。

● 雖又有口誤 拜登堅信自己是最適合人選

拜登起初透過讀稿機發表談話並重申繼續參選的誓言，接著回答在場記者一系列問題盼化解關於年邁恐不宜再戰的問題，但仍不小心出現一些口誤，像是把副手賀錦麗與對手川普兩人名字弄混；甚至記者會前稍早，在北約峰會上介紹烏克蘭總統澤倫斯基時將對方叫成俄國總統蒲亭。

問答期間多數問題都圍繞在關於民主黨內要他退選一事，拜登也再次拒絕，表示會參選到底（finish thejob）並堅稱「我認為我是最有資格出馬角逐的人」拜登雖罕見承認，確有民調顯示別人也有機會擊敗川普，但說「要回到起跑點從頭開始就太難了」。

拜登陣營本週已在悄悄評估賀錦麗對決川普的勝算，有些人推測相關結果將攸關拜登會否考慮退出。

今天記者拿這件事提問，若評估結果顯示賀錦麗比他更有機會勝出會否考慮讓賢時，拜登說他對賀錦麗的能力毫不懷疑，但也再次說不會退選；不過卻一度口誤把賀錦麗與川普搞混。

拜登說：「不會（考慮退選），除非競選陣營跟我說『你毫無勝算』，但根本沒人這樣講。聽好，若她不適合成為總統，當初我也不會挑選副總統川普來搭檔。但我再次把話挑明，目前考量點就是我認為我才是最有資格參選的人，我贏過他一次，也會再贏他一次。」

記者會結束時，拜登一度挑動在場者心弦，說若自己確信川普會贏，就考慮退選，「但（川普會贏）這是不可能的事」。

● 面對各界質疑能力 拜登稱準備好與中俄打交道

在各界質疑拜登未來是否仍有精力面對俄羅斯總統蒲亭和中國國家主席習近平時，拜登今天力陳自己仍有與這兩名領袖談判的能耐，並詳述一連串全球議題。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登在記者會說：「我現在和3年後都準備好與他們打交道…如我所說，我正與習近平往來，與他直接聯繫。我現在沒有充分理由與蒲亭談話，他沒怎麼打算改變自己的行為。但沒有任何一國的領袖是我沒準備好去打交道者。」

在俄國持續侵略烏克蘭之際，拜登也詳述俄國與中國目前的夥伴關係。

他說：「重點是習近平認為中國市場大到可以誘使任何國家前往投資，包括歐洲國家，換取歐洲對這個、那個承諾，或不要做某些事情。我們必須讓中國理解，如他們提供資訊或能力給俄國，並與北韓和其他人合作在軍備上協助俄國，就不會得到經濟利益。」

拜登也提到一些歐洲國家可能會開始刪減在中國的投資，以回應北京對挺俄所持的開放態度。

● 記者會後 民主黨內又有人跳出盼拜登知所進退

但就在拜登剛結束記者會，民主黨康乃狄克州聯邦眾議員海姆斯（Jim Himes）、加州聯邦眾議員皮特斯（Scott Peters）就相繼公開呼籲拜登退出，然後是伊利諾州聯邦眾議員索倫森（Eric Sorensen）。目前民主黨內表態要拜登退選的參、眾議員已增至18人。

紐時研判待12日北約峰會結束後恐會有更多民主黨人表態，因為之前會顧慮要避免讓拜登在北約峰會時難堪。