拜登：沒有歐洲盟友要他退選 年紀能帶來智慧

美國總統拜登日前辯論表現差，要求他退選的聲浪延燒。拜登今天在北大西洋公約組織峰會後召開記者會說，沒有聽到歐洲領導人要他別選，他們都告訴他，「你必須贏」。拜登也說，會參選到底，年紀能帶來智慧。

拜登（Joe Biden）主持為期3天的北約（NATO）第75屆峰會後，晚間7點30分召開記者會，接受超過10名記者提問、追問，約一小時。他上次召開同規格記者會是8個月前舊金山的拜習會後。

拜登6月27日晚上9時與共和黨的對手川普（DonaldTrump）首次電視辯論，90分鐘內，拜登幾度語句不完整、表意不清、口誤或失神。再度點燃81歲高齡的他是否適合再任總統的話題。

辯論後多項民調對拜登不利，他的支持率下滑，多數人支持他退選。據報導，巴金森氏症權威去年8月起8訪白宮，白宮的說明無法釋疑。民主黨金主傳出對捐款意興闌珊。至今有13名民主黨眾議員、1名參議員公開表態要他退選，也有人要他證明自己。

拜登說，他做過3次嚴密的神經學檢查，最近一次是今年2月，「我很好」。如果他的醫生建議，他願意再檢查一次，「現在沒有人這樣建議我」。他也說：「不論我怎麼做，都沒有人滿意。」

他也說，他每天做的政策決定都是「認知能力的檢查」。他確信自己能做好總統的工作，「你可以舉例誰在3年半內通過的重要法案比我多嗎？」、「我上週創造2000個工作機會」。

拜登說，「如果留心的話，年紀唯一能做的就是幫你增加點智慧」。

拜登近期與民主黨州長會面，會後傳出，他在會中坦承需要早點就寢，要減少安排晚上8時後的行程。

他說，這不是真的。他當時是說，他每天的行程都是從早上7時忙到午夜，「更聰明的作法是調整一下自己的步調」，例如晚上9時的募款餐會可以提早開始，這樣可以在晚上10時結束。

拜登強調，他會參選到底，這場選戰非常重要。在北約峰會上，「我沒有聽到任何歐洲領導人要我不要選，我聽到他們說的是，你必須贏，不能讓這個人（川普）出來，這將會是一場災難」。

他強調北約第75屆峰會達成的共識，在聯合宣言中界定中國在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中扮演關鍵的支持角色與責任。

拜登指出，如果俄羅斯在戰爭中獲勝，俄羅斯不會甘於僅拿下烏克蘭而已。他也確保中國國家主席習近平明白，如果在太平洋地區、歐洲及與俄烏戰爭有關議題製造麻煩，必須付出代價。