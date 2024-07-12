拜登稱最有資格勝選 坦言其他人也可能擊敗川普

美國總統拜登面臨黨內愈來愈多要求他退選的呼聲，他今天重申他認為自己是「最有資格」在11月總統大選對上川普的人，但坦言其他民主黨人也可能擊敗川普。

法新社報導，拜登說：「我認為我是最有資格競選總統的人。我打敗過他一次，我會再次擊敗他。」拜登又說，他「參加這場選戰不是為了自己的政績」，而是為了「完成我起頭的工作」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登的優勢在於他現有的銀彈，他稱其他參選人都必須「從頭開始」。

拜登今天在記者會上說：「我相信我是最有資格治理國家的人。我也認為我是最有資格贏得選舉的人，但還有其他人也可能擊敗川普。但他們非常難從頭開始。你知道，我們談論的是募款，我們做得還不錯。我們將把2億2000萬美元存入銀行。我們做得很好。」

CNN報導，民主黨金主對拜登競選的前景感到十分擔憂，紛紛不願提供巨額支票。

記者追問，如果數據顯示副總統賀錦麗（KamalaHarris）在對上川普的表現更好，他是否會重新考慮持續競選的立場時，拜登首次為這個可能性提供一些開放態度。

他說：「不，除非他們回來說你絕對贏不了。」但他又說：「沒有人這麼說，沒有民調這麼表明。」