晚上8時後不工作要睡覺？拜登記者會被問到笑了

美國總統拜登今天在記者會上被問到近來有媒體報導他曾私下暗示，他的晚上活動時間要提早，因為必須在晚上8時上床睡覺，拜登回說「這不是真的」，還忍不住笑了出來。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登坦言有必要「調整一下自己」，但否認他說自己必須在晚上8時結束活動。

拜登在記者會上說：「這不是真的。」拜登笑了一下，然後說「我說的是與其我每天從7時開始然後半夜上床，多調整一下自己的步調會更明智」。

他還說：「我舉了例子，像是8、7、6時的事。與其9時開始募款活動，不如8時開始。他們能在10時前回家，我是這個意思。」

拜登也抨擊前總統川普，指控他「幾乎什麼也沒做」，還自稱行程滿檔。

拜登說：「我的行程安排很滿。我辦到了，而川普去哪了？坐在高爾夫球車上，在擊球前填寫記分卡？我的意思是，看吧，他幾乎什麼也沒做。」