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北約個人秀稱最能治理國家 拜登卻將賀錦麗說成川普

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
北約媒體中心的記者緊盯拜登記者會。華盛頓記者張文馨/攝影
北約媒體中心的記者緊盯拜登記者會。華盛頓記者張文馨/攝影

美國總統拜登個人記者會11日晚間終於登場，面對媒體連番提問，拜登重申他是最適合治理國家的人，是最可能贏的人，最能打敗前總統川普的人；是否能搬開連任之路的障礙，拜登的表現備受關注，他反覆舉例自己的政績，卻犯了兩次口誤，一次錯將副總統賀錦麗說成「副總統川普」，一次錯將烏克蘭總統澤倫斯基說成總統普亭。

拜登本周在華府作東北約峰會，接待來自歐洲與亞洲的領袖，密集外交和曝光；當拜登現身北約記者會會場與澤倫斯基一道公布烏克蘭協定，卻在演說結束前口誤，將澤倫斯基說成了普亭。

拜登自己很快意識到錯誤，回頭補正，澤倫斯基打圓場說，「我（比普亭）好多啦。」不到兩個小時，拜登再次把賀錦麗說成川普，這次拜登自己似乎沒發現。

這場北約個人秀，從原本的美東時間傍晚5時30分，延後到7時30分左右才開始，拜登開場藉助讀稿機說明北約峰會成果，隨即接受超過10位記者輪番提問，拜登並未看稿。

他重申自己會做完工作，且還有很多事情要忙；面對外界質疑他不願交棒，拜登說，「我不是為了我留下什麼功業而選。」

拜登表示，他成功舉辦北約峰會，帶動美國經濟，與中國大陸國家主席習近平打交道，全力援助烏克蘭，也努力促成中東停火；他不會屈服於普亭，他會確保北約持續強大。

「我沒有聽到歐洲盟友告訴我不要選，他們說你一定要贏，不能讓那個人（指川普）當選，那會是一場災難。」拜登說，「我已經打敗他（指川普）一次，我還會打敗他一次。」

被問到賀錦麗是否能打敗川普，拜登是不是願意讓位？拜登發生口誤；再一次追問賀錦麗是不是足堪大任，拜登說，賀錦麗在處理女性身體自主權的議題上表現良好，若不是認為賀錦麗能夠當總統，他不會挑賀錦麗。

至於拜登是否應回應黨內期待考慮讓賢，拜登強調，他要完成工作，目前美國的狀況很嚴峻，要處理政治、經濟和國內分歧，而他的努力已見成效，獲得肯定。

拜登重申自己已經接受3次大型的專業神經檢查，均顯示狀態良好，他承諾，若醫生認為拜登需要做神經檢查，他就會去做。

川普 拜登 美國大選

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