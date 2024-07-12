美國共和黨全代會將登場 紐時社論呼籲拒絕川普

中央社／ 台北11日電
共和黨準總統選人川普。（美聯社）
共和黨準總統選人川普。（美聯社）

美國共和黨全國代表大會下週登場，期間將確認前總統川普與副手獲得正副總統人選提名。紐約時報今天社論指出，川普是讓人打冷顫的選擇，總統人格至關重要，全球最重要工作不該交給他。

自由派媒體紐約時報（The New York Times）社論以斗大標題「川普（Donald Trump）不適合領導」指出，共和黨曾是優秀政黨，如今淪落為某人的利益服務，相較於共和黨歷屆總統候選人，此人不適合總統辦公室。他的價值、氣度、思維和言談，都異於讓國家偉大的本質。在重要時刻．他是讓人打冷顫的選擇。

美國大部分民眾長期不滿國家方向，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的通膨、高利率、社會分歧及政治僵局更讓人沮喪。

社論分析，共和黨過去提名的前總統雷根（RonaldReagan）講過「山丘上閃亮的城市」，也常提國家願景，前總統老布希（George H.W. Bush）或提名的馬侃（John McCain）與羅姆尼（Mitt Romney）都秉持公僕原則，相信自由、奉獻、責任及福祉，這是保守政黨的長期價值觀。

如今共和黨人為了川普的移民、貿易與稅率政策放下上述原則。紐時認為，這場選舉無關政策分歧，而是更重要的美國總統及最高軍事統帥的個人素質。川普過去已表現出極度不尊重憲法、司法和人民，他渴求政治權力，把政府當個人利益工具，滿足私慾並報復異己。簡單來說：就是不適任。

紐時社論指出，如今責任落在美國人民手上，呼籲選民看清川普回任的危險並拒絕他。文章以道德適任性、領導原則、性格、言談及法治等5個面向分析川普的問題。

社論小組作者集體呼籲美國民眾執行簡單的公民責任，檢視川普總統任期間的言行，深入體驗他的競選承諾。被通膨和移民問題困擾的選民或被川普性格吸引的川粉們，注意他的談話，川普極少言及團結與療傷止痛，多數是為擴大分裂和憤怨。

社論最後寫道，共和黨下週將決定候選人，美國人也將做最後決定。川普如果重返白宮會如何？他在上任期已經展示為人和領導樣貌，「如果有人多項基本測驗未能過關，你不會把全世界最重要的工作交付給他」。

川普 拜登 美國大選

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